TBMM'de kadın hakları önergesi reddedildi

CHP'nin kadıların sorunlarının görüşülmesi için verdiği önergenin öne alınması önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, kadınların istihdamda da ayrımcılığa uğradığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıtı aktararak, "Kadın istihdamına ilişkin verdiği soru önergesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Yanıtta bakanlıkta çalışan toplam personel sayısı 92 bin, bu personelin sadece 16 bini kadın. Yani sadece yüzde 13. Bu oran OECD ülkelerine yüzde 58" diye açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP grubunun kadın haklarıyla ilgili önergesinin öne alınması önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Öneri için konuşan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, "Adalet Bakanlığı aile hukukunun sil baştan ele alırken, kadıların medeni kanunda kazandığı haklar yok mu edilecek" diye sorarak, AKP'nin 21 yıldır kadın haklarını yok etmeye çalıştığını söyledi. Ersever, "Sadece Cumhurbaşkanı ve hükümet sözcülerinin kadınlara yönelik sözlerini alt alta yazın, nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu görürsünüz" dedi.

Ersever, "Kadın istihdamına ilişkin verdiği soru önergesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Yanıtta bakanlıkta çalışan toplam personel sayısı 92 bin, bu personelin sadece 16 bini kadın. Yani sadece yüzde 13. Bu oran OECD ülkelerine yüzde 58. Arada ne kadar uçurum var. Yaşanan bu tablo kız ve erkek çocuklarını ayrı ayrı sınıflarda okutmak isteyen zihniyetin ürünüdür" diye konuştu.

"KADINLARIN YAŞAM HAKKI TEHDİT ALTINDA"

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, AKP'li milletvekillerine seslenerek, "Kadınların en temel anayasal hakkı olan, yaşam hakkı tehdit altındadır. Siyasal, sosyal ve kültürel hayattan kadınlar dışlanmıştır. Hafızalarımızı tazelersek, 2004'te Türkiye Anayasa'nın 10'uncu maddesine çok önemli bir hüküm ilave etmiş ve böylece kadınlar lehine pozitif ayrımcılığın tanınması noktasına önemli bir değişiklik yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik kadın örgütleri tarafından yeterli görülmemiş, eleştirilere konu olmuş. O günkü parlamento bu eleştirilere demokratik bir duyarlılık sergilemiş ve böylece 2010 Anayasa değişikliği ile tereddüte yer bırakmayacak biçimde 10'uncu maddeye kadınlar lehine pozitif ayrımcılık kuralı eklenmiştir. 2004 ve 2010 Anayasa değişikliğinin öncülüğünü parlamento çoğunluğu Adalet ve Kalkınma Partisi yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli milletvekillerine seslenmek istiyorum. Bugün CHP'nin verdiği araştırma önergesi fevkalede hayati öneme sahiptir" diye vurguladı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, "Kadına dönük her türlü fiziksel veya psikolojik şiddette meşruiyet kazandırmaya hazır bir kafaya, etek boyunu, saç rengini, eve dönüş saatini ölmeye müstaklık gerekçesi sayabilen aymazlığa, arsızlığa siyasi tatterevalinin ne tarafında olursa olsun, kadının inanç, ibadeti, yaşam tarzı ve kılık kıyafetinin siyasi hedef payandası yapılmasına karşı çıkıyoruz" dedi.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, kadınların nafaka hakkı konusunda erkekler mağdurmuş gibi algı yaratılmaya çalışıldığını açıklayarak, "Nafaka süresizmiş gibi gündeme getiriliyor. Bir gün evli kaldı, ömür boyu nafaka veriyor gibi manipülasyonlarla kadınların kazanılmış hakkına saldırıda bulunuluyor. Kim bu bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka veren erkekler, isim isim bilmek istiyoruz. Oysa bizim bildiğimiz başka bir şey var. Mahkemelerce hükmedilen nafaka miktarlarına baktığınızda komik denilecek kadar düşük olduğunu, cüzi olduğunu görüyoruz. Kaldı ki kadınlar bu cüzi miktardaki nafakayı bile tahsil edemiyor" diye konuştu.