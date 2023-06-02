TBMM'de 28'inci Yasama Dönemi Başladı
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı. TBMM'de 28'inci yasama dönemi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan görevi devralan TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı.
TBMM'de 28'inci yasama dönemi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan görevi devralan TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Bahçeli çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika