TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Törene birçok siyasi parti temsilcisi katıldı ve İstiklal Marşı okundu.
TBMM'de yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl, Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı. Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika