TBMM'de '23 Nisan' özel oturumu

DERVİŞOĞLU: EVLATLARIMIZ, GELECEKSİZLİK SARMALINDADIR

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TBMM'deki ' 23 Nisan' özel oturumunda konuştu. Dervişoğlu, geçen yıl 23 Nisan'da yaptığı konuşmada, 'Çocuklarımız neşe dolu değil, ben de bundan mahcubiyet içindeyim' dediğini hatırlattı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına değinen Dervişoğlu, "Maraş'ın kahramanlığı, Urfa'nın şanı; Milli Mücadele'ye, milli egemenliğin tesisine yaptıkları tarihi katkıdandır. Bugünse o aziz şehirleri, çocuklarımızın okullarında yaşadığı facialarla anıyoruz. Bu hepimiz için çok daha büyük bir mahcubiyet ve aslında ağır bir mağlubiyettir. Bu mahcubiyet sadece hissedilecek bir keder değil; devlete, siyasete ve bu Meclis'e düşen büyük bir sorumluluğun da ifşasıdır. Mağlubiyetse bu çatının ağırlığına karşı, bizim, hepimizin mağlubiyetidir. Olayı münferit bir hadise olarak görüp, işi yine Meclis'in yetkisiz kılındığı bu sistemde yürütmenin koyacağı yasaklara ve sert tedbirlere bırakabiliriz. Şaşırmıyorum ki iktidarın ilk konuştuğu başlıklar da bunlardır. Polisiye tedbirler geliştirmek, sosyal medyaya yasak getirmek, okul girişlerine turnike yerleştirmek vesaire. Baştan söyleyeyim; bunların hiçbiri bir işe yaramayacaktır. Çünkü çocuklarımızın okullarına korku ve endişe içerisinde gidiyor olması, yalnızca bu saldırılardan ibaret değildir. Evlatlarımız bir geleceksizlik sarmalındadır, belirsizlik kuşatmasındadır. Çocuklarımız göz göre göre değersizleşmektedir" dedi.

'MİLLİ EGEMENLİK, BU DERECE İSTİSKAL EDİLMEMELİYDİ'

Geride kalan yarım asrın yarısında Türkiye'yi bir iktidarın tek başına yönettiğini söyleyen Dervişoğlu, "'Milli ve manevi değerlerimiz' demiş, 'Milli irade' demiş, 'Aile' demiş, 'Kalkınma' demiş, 'Adalet' demiş. Hangi mefhumu andıysa ya sakatlamış ya hasta etmiş, hatta yok etmiş. Cuntacıların kapatarak ezdiği milli egemenlik, yetkisiz bir Meclis yaratılarak bu derece istiskal edilmemeliydi. Meclis, meclis gibi olmalıydı. Biz gençlerin, çocukların, bebeklerin bile can güvenliğinden endişe ederken, bu iktidar halen devleti kurtaracağını vaat ediyor. 25 yılın ardından, kimi neyden kurtaracağını anlayabileceğimi sanmıyorum. Temelinde millet olmayan bir devlet yaşayabilir mi? Temelinde aile olmayan bir millet ayakta kalabilir mi? Temelinde fert olmayan bir aile var olabilir mi? Kabahatin, ihlalin, hatta suçun ödüllendirildiği bir ülkede, fert güvende olabilir mi? Bu kadar siyasetçinin, gazetecinin, akademisyenin tutuklandığı bir ülkede o fert hayal kurabilir mi, söz söyleyebilir mi, hak talep edebilir mi" diye konuştu.

'YAPILAN VAZİFELERİN HESABI ZORUNLUDUR'

Dervişoğlu, egemenliğin millet adına sorumluluk almak olduğunu söyleyerek, "Bu sorumluluk gönüllü alınır ama yapılan vazifelerin hesabı zorunludur. O zorunluluk; çocukların hayatını korumak demektir, onlara anlamlı hedefler göstermek demektir, aileye ve millete aidiyetleri için gerçek nedenler sunmak demektir, göklerde uçabilecek uçaklar yapmaları ve onları uçurmaları için önce göklerinde uçurtma uçurabilecekleri bir Türkiye sağlamak demektir. 23 Nisan işte bu sebeple çocuklara adanmıştır. Disiplinle sevginin, bilimle kültürün, düzenle özgürlüğün, eşitlikle adaletin, bir arada mümkün olabileceğine inanırız. Kendimizi daha iyiye layık görürüz. Bu sebeple Türk milleti kendisine kati bir yön tayin etmiştir ki adı 'Cumhuriyet'tir. Bugün, 106 yaşındaki bu çatıyı yeniden güçlü kılmak zorunda kaldığımız için hicap, çocukluğumdan beri bana öğretilenlere sadık kaldığım içinse gurur duyuyorum. Bu Meclis'i yeniden milletin sesinin, aklının ve vicdanının, en önemlisi de kudretinin merkezi kılmak, bizim yegane temennimiz ve mücadelemizdir. Bir daha hiçbir anne baba çocuğunu okula korkuyla göndermesin. Bir daha hiçbir şehir, çocuklarının yaşadığı felaketlerle anılmasın. Bir daha hiçbir 23 Nisan'a mahcubiyetin gölgesi düşmesin" açıklamasında bulundu.

ARIKAN: GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ VAR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olduğunu belirterek, "TBMM'de çocuklarımızın varlığını, haklarını ve geleceğini hesaba katmadan kurulan her cümle eksiktir, gidilen her yol yanlıştır. TBMM'nin açıldığı gün, emperyalizme karşı milletimizin sözünün başladığı gündür. Ancak bugün emperyalizm ve Siyonizme karşı olan mücadelemiz ağır yaralar almıştır. Neden? Ülkemize ve bölgemize nizam vermeye, rejim tarif etmeye kalkan Epstein müdavimi ve dünyadaki en büyük siyonistlerden biri, Antalya Diplomasi Forumu'nda başköşede ağırlandı. Şunun bilinmesini isteriz. 106 yıl önce günün imkansızlıkları içinde devleşen irade; bugün, bir avuç karanlık odağın karşısında suskun kalmayı hak etmiyor. Bizler ne o kahramanların bıraktığı bağımsızlık mirasını, ne de çocuklarımızın hüznünü dış güçlerin vesayetine kurban etmeyeceğiz. Eşitsizliklerin, yoksulluğun, uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, savaş ve çatışmaların en çok da çocukları ve kadınları vurduğu bir dünyada; vicdanın, merhametin, adaletin ve barışın merkez üssü olan güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bu beklentiyi karşılayacak bir Türkiye'de siyasetin gündemi kutuplaşma ve çatışmaları büyütmek olmamalı. İktidarıyla muhalefetiyle hepimize düşen; hak ve adalet ekseninde, samimi bir diyalog zemini oluşturmaktır" dedi.

'İŞLERİMİZİ İSTİŞARE İLE YÜRÜTELİM'

Toplumun tüm kesimlerine helalleşme ve kucaklaşma çağrısında bulunan Arıkan, "23 Nisan'ın bize yüklediği sorumluluk tam da burada başlıyor. Önümüzde iki yol var; ya bugün burada birbirimizi suçlayacağız ya da birlikte çözümü konuşacağız. Hatırlatmak isterim ki bu Meclis ilk açıldığında duvarında Şura Suresi'nin 38'inci ayetinde geçen, 'İşlerini istişare ile yürütürler' yazıyordu. Geliniz işlerimizi istişare ile yürütelim. Geliniz; çocukların aç yatmadığı, korkmadan okula gittiği, milletin iradesinin hiçbir gölgenin altında kalmadığı bir Türkiye inşa edelim" diye konuştu.

ÖZEL OTURUM KAPANDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş'ın konuşmalarının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, özel oturumu kapattı.

Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı