TBMM'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul edenlere ceza düzenlemesi görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayanlara verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülmeye başlanacak.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda 112'yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılmasını içeren, 'Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlanacak. Teklife göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, 'özel gelir' olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41'inci maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edecek. Komisyon salı günü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Etimine AŞ. ve TRBOR Bor Teknolojileri AŞ. yetkililerini, çarşamba günü İller Bankası Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Vakfı İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ. yetkililerini dinleyecek.

Diğer taraftan Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumunun aldığı tavsiye kararlarına kurumların uyum oranının artırılması ve kurumlar arasında uygulama birliği sağlanması hususunda yapılacak değerlendirmeler gündemiyle salı günü toplanacak. Dışişleri Komisyonu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı 6 uluslararası anlaşmayı görüşmek üzere çarşamba günü toplanacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, Sarper Danış ve Alp Doğu Eser'in sunumlarını dinlemek üzere çarşamba günü toplanacak.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.