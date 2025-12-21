TBMM'de bu hafta, '11'nci Yargı Paketi' görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, kamuoyunda '11'inci Yargı Paketi ' olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da bu hafta, '11'inci Yargı Paketi ' olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklife göre; suç örgütleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor. Buna göre; suç örgütleri faaliyetlerinde çocukları araç olarak kullanması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak. Suçu işleyen örgütün silahlı olması halinde ise ceza oranı dörtte bir oranında yükseltilecek. Ayrıca meskun mahalde silahla ateş etme cezası da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak düzenlenecek. Suç kapsamının içerisine ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da eklenecek. Ses ve gaz fişeği atan kişilere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önü açılırken suçun, düğün, nişan, asker uğurlaması gibi vatandaşların toplu halde bulunduğu ortamlarda işlenmesi halinde cezalar yarı oranda fazla verilebilecek.

TRAFİKTE YOL KESMEYE HAPİS

Trafikte yol kesmek müstakil suç kapsamına alınacak. Bu kapsamda hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca teklifle birlikte bölge adliye mahkemelerinin bozma yetkisinin kapsamı genişletiliyor. Bu durumda, ilk derece mahkemelerinin kararlarında, hukuka aykırılıkların bulunması halinde de bölge adliye mahkemesi ceza daireleri tarafından bozma kararı verilebilmesine imkan tanınıyor. Kanuna eklenen hükümle uzlaşmanın sağlandığı hakaret suçuna ilişkin dosyalar, bu suçun uzlaştırma kapsamından çıkarıldığı gerekçesiyle ön ödeme kapsamında değerlendirilemeyecek ve uzlaştırmaya ilişkin hükme göre sonuçlandırılacak. Soruşturma veya kovuşturma evresinde olan ve hükmün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uzlaşmanın sağlanmadığı dosyalar bakımından ön ödeme hükümleri uygulanacak.

COVİD-19 DÜZENLEMESİ

Teklifle kamuoyunda Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenlemenin kapsamı genişletilecek. Bu düzenlemeye, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler de dahil edilecek. Terör ve örgütlü suçlar, aile içi cinayete, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını kapalıda geçirenler, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek. Bu hükümlüler ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak. Yeni düzenleme çerçevesinde uyum düzenlemesi de yapılacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu ile Doç. Dr. Zeki Karataş ve Prof. Dr. Aliye Mavili'yi, perşembe günü ise Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.