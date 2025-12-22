Haberler

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Ensarioğlu'ndan, bir mülakattaki sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, bir yayın kuruluşuna verdiği mülakattaki sözlerine ilişkin, "Söz konusu açıklamalarım, parti politikalarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi dışında kimsenin çelişkili irade ortaya koyamayacağı ve AK Parti'de böyle bir şeyin mümkün olamayacağını kesin cümlelerle hatırlatmak adınaydı. Sayın Dışişleri Bakanı'nın özelde şahsına yönelik değildi." ifadesini kullandı.

Ensarioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mülakatta, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmenin sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın politikalarında çelişkiler olmayacağını söylediğini belirtti.

Ensarioğlu, şöyle devam etti:

"Sözlerimin sonunda partimizin ve hükümetimizin politikalarını belirleyen iradenin Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi olduğunu, 'Buna karşı bir irade ortaya koyanın ya görevi bırakması gerekir ya da görevden alınır.' şeklindeki ifademin amacı ve maksadı gayet net olduğu halde üç gündür, bağlamı ve maksadı dışında, bazı art niyetli çevrelerin çeşitli sosyal medya mecralarında çarpıtarak yorumladıklarını üzüntüyle müşahede ettim. Benim düşünce ve açıklamalarım açık ve nettir. Söz konusu açıklamalarım, parti politikalarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi dışında, kimsenin çelişkili irade ortaya koyamayacağı ve AK Parti'de böyle bir şeyin mümkün olamayacağını kesin cümlelerle hatırlatmak adınaydı. Sayın Dışişleri Bakanı'nın özelde şahsına yönelik değildi."

