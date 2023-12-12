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TBMM Bütçe Görüşmeleri Yarına Ertelendi

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TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in rahatsızlanması nedeniyle bütçe görüşmelerini yarına erteledi.

TBMM Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmeleri, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kürsüde konuşurken fenalaşması nedeniyle yarına ertelendi.

TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in rahatsızlığı nedeniyle verilen aranın ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Karaca Biçer başkanlığında toplandı. Genel Kurulda önce Danışma Kurulu kararı okundu. Buna göre, bugünkü birleşimde görüşülmesi planlanan TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin 21 Aralık 2023 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına karar verildi. Ayrıca, 21, 22, 23 ve 24 Aralık'ta yapılması öngörülen görüşmelerin 22, 23, 24 ve 25 Aralık'ta görüşülmesini karar verildi.

AK PARTİ'Lİ ZENGİN: BURADAN SİYASET ÜRETİLMESİN

Meclis Başkanvekili Karaca, tüm siyasi partilerin temsilcileriyle beraber hastaneyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Sayın milletvekilimize bir anjiyo işlemi gerçekleştirildi. Şu an yoğun bakımda ve kendisine yönelik müdahale devam etmektedir. Biz, başta sayın milletvekilimiz olmak üzere ailesine ve Saadet Partisi ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Ardından söz alan grup başkan vekilleri de geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, çok üzgün olduklarını belirterek, "Dışarıdan izleyenlerin bir zalimlik içerisinde konuya yaklaştığını okuyorum, görüyorum. Bu o kadar insani bir şey ki hepimizin kalbine dokunan, hepimizin merhametle yaklaştığı bir durum ve dediğim gibi bizim buradaki bütün kavgalarımız siyasi kavgalardır, biz insan olarak birbirimizi seviyoruz, birbirimize saygı duyuyoruz, farklı partilerden dostluklarımız var, arkadaşlıklarımız var; biz düğünlere gidiyoruz, cenazeye gidiyoruz, bütün siyasi partilerden arkadaşlar ortak katılıyoruz. O sebeple lütfen bu hastalıklar üzerinden, bu kadar önemli olaylar yaşanırken, bir insan canıyla cebelleşirken buradan da böyle siyaset üretilmesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Genel Kurul, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de toplanmak üzere kapandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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