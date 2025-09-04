TBMM Başkanvekili Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin vatan ve millet sevdasının tercümanı, lideri olmuş, bu millet de tercümanının, liderinin arkasından 'Ya şehit ya gazi olurum.' diyerek, 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla yollara düşmüştür." dedi.

Bozdağ, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarihi kongreye ev sahipliği yapan, Kongre Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kongre delegelerini misafir eden, vatan ve millet sevdalısı, milletine ve devletine kayıtsız şartsız sadık, tam bağımsızlık ve tam egemenliğe yürekten inanmış bir neslin torunlarını ve o neslin ceddini saygı, minnet ve şükranla selamladığını söyledi.

4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan kongrede alınan kararları okuyan Bozdağ, bunların bütün dünyaya ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Manda ve himaye kabul edilemez. Türk milleti tam egemendir, tam bağımsızdır. Hiçbir çılgın bu millete zincir vuramamıştır, bundan sonra da vuramayacaktır. Eğer bir lider milletin önüne düşer, bağımsızlığını, istiklalini, istikbalini korumak için ölüm dahil her şeyi en büyük fazilet, en büyük erdem kabul ederse o millet onun muhafızı da olur, ordusu da olur, arkasından yürüyen, onun önünde ölüme koşan şehitler ve gaziler de olur.

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin vatan ve millet sevdasının tercümanı, lideri olmuş, bu millet de tercümanının, liderinin arkasından 'Ya şehit ya gazi olurum.' diyerek, 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla yollara düşmüştür. Bu büyük, bir arada çarpan sineleri hiçbir top sindiremez, hiçbir düşman yenemez. 'Manda ve himaye kabul edilemez' anlayışı sadece lafta değil, cennete koşar gibi şehitliğe ve gaziliğe koşmuş ceddimizin kanlarıyla imzalanmış, dünyaya Sivas'tan ilan edilmiştir."

Bozdağ, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün başlattığı Türkiye'ye yeniden diz çöktürme ve yeniden manda ruhunu hayata geçirme mücadelesi karşısında 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında yekvücut olduğu gibi bu sefer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yekvücut olduğunu hatırlattı.

Sivas Kongresi'nde alınan kararların önemine işaret eden Bozdağ, "Sivas Kongresi, sadece kurtuluş ateşini alevlendirmemiş, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin yol haritasını çizerken, kuruluşun yol haritasını çizmiş ve geleceğin anayasasının değişmez ve değiştirilemez temel hükümlerini de vaaz etmiştir. Sivas Kongresi, tarihin akışını değiştiren, tarihin yönelişini başka alanlardan çekip bambaşka bir istikamete çeviren, Türkiye Cumhuriyeti çağını açan büyük bir kongredir." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye hedefimiz, aziz milletimizin de şehit ve gazilerimizin de hedefidir"

Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefiyle yepyeni dönemin eşiğinde olduğuna da değinen Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında Cumhur ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin büyük desteğiyle yürüyen bir terörsüz Türkiye hedefi var. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'mizin iç cephesinin güçlenmesine, milletimizin, devletimizin daha kudretli hale gelmesine önemli katkı sunacaktır. Hedefimiz, Türkiye'mizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak, aziz milletimizi ve ülkemizi dünden, bugünden daha müreffeh, daha huzurlu ve daha kudretli yapmak ve yaşatmaktır. Aziz milletimizi ve ülkemizi bölgede ve dünyada en güçlü ülkelerden biri haline getirmektir.

İç cephemizin güçlü olması, 86 milyon vatandaşımızın birlik, dirlik, dayanışma, refah, barış, güven, huzur ve mutluluk içinde bulunması ve yaşaması için son derece önemlidir. Terörden arınmış Türkiye hedefimize giderken, bugüne kadar şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek ve gazilerimizi üzecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayız ve atılmasına asla müsaade etmeyiz. Terörsüz Türkiye, aziz milletimizin de şehit ve gazilerimizin de hedefidir. Eğer biz terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilirsek, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettiği mücadeleyi başarıya ulaştırmış oluruz."

Bozdağ, terörsüz Türkiye hedefine giderken beklenmedik bir şey olduğunda Türkiye'nin buna da hazırlıklı olduğunu, bunun da gereğini en iyi şekilde yapacağını ifade ederek, herkesin sürecin başarılı olması için gayret sarf etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Atatürk, Türk milletinin değişmez, değiştirilemez başkomutanı ve lideridir"

Bir asrı dolduran Cumhuriyet'in değerlerinin millet tarafından tartışılamaz olduğunu söyleyen Bozdağ, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece kurtuluşun, kuruluşun mimarı değil, bugün Türk milletinin değişmez, değiştirilemez başkomutanı ve lideridir." dedi.

Cumhuriyet'in herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Demokrasi, hepimizin ortak değeridir. Artık Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyet'i ve demokrasiyi herhangi bir partinin, ideolojinin ya da düşüncenin tekeline terk edemeyiz, terk edilmemeli. Çünkü Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi bizim, bütün Sivaslıların, Yozgatlıların, Edirne'den Kars'a hangi siyasi görüş, düşünüş içerisinde olunursa olsun hepimizin ortak değeridir. Atatürk, Cumhuriyet ve demokrasi, bir siyasi partinin tüzük ve programına hapsedilemez, bir ideolojinin demir kalıplarının içerisine sokulamaz. Artık bu tartışmadan hepimizin çıkması lazım. 'Ben daha çok Atatürkçüyüm, sen az. Ben daha çok cumhuriyetçiyim, sen az, ben daha çok demokratım, sen az.' Bunlar artık Türkiye'nin gerisinde kaldı. En son 15 Temmuz'da ölümüne konulan büyük demokrasi mücadelesi bunun en somut örneğidir."

Konuşmaların ardından Bozdağ, şeref defterini imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Halk oyunları gösterisiyle son bulan törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı.