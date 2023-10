TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Daha birbirleriyle ilgili seçimden sonra ortaya çıkan değerlendirmelere bakın. Bir sürü birbirini aldatan, birbirinden gizli iş yapan, birbirinden farklı tasarruflar ortaya koyanlar milletin huzurunda verdikleri sözleri tutabilirler mi? Tutamazlar, onun için millet güvenmedi." dedi.

Bozdağ, Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sürekli kendisini yenileyen, değiştiren, geliştiren ve yenilenen yegane parti olduğunu söyledi.

"Değişimin tek adresi AK Parti'dir"

Yen projeleri Cumhurbaşkanı ve kadrosunun ortaya koyduğunu, milletin geleceğe dair umutlarını her daim ayakta tutan, yeniyi yeniyle değiştiren partinin AK Parti olduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Biz milletin değişim iradesine uyan ve bu iradenin gereğini yapan bir kadroyuz. Ama başkalarına bakın değişim tartışmalarıyla kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar. Biz değiştiriyor, gelişiyor, yenileniyor ve hep ileri anlayışıyla ileri adım atıyoruz. Değişim diyenler değişimin tek adresi AK Parti'dir, değişimin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır ve kadrolarıdır. Diğerlerine bakın bir umut veriyorlar mı? Eski Türkiye'yi vadediyorlar. Daha birbirleriyle ilgili seçimden sonra ortaya çıkan değerlendirmelere bakın. Bir sürü birbirini aldatan, birbirinden gizli iş yapan, birbirinden farklı tasarruflar ortaya koyanlar milletin huzurunda verdikleri sözleri tutabilirler mi? Tutamazlar, onun için millet güvenmedi. Biz her defasında milletten emir alarak yola çıktık, milletten istikamet aldık, Allah'ın izniyle bundan sonra da böyle olacak. Her seçim sonrasında her yenilgi ve mağlubiyetten sonra seçmeni suçlayan, seçmeni aşağılayan hatta seçmenlerimize, vatandaşlarımıza hakaret eden dil ile konuşanları bu millet hiç başına getirmedi. Kimse kendinde kusur aramaz. Biz hangi kusuru işledik te bu millet sandığa gidip oy kullanmadı dedikleri var mı? Yok. Ben öyle görüyorum ki bu siyasal gelişmeleri, değişmeleri, milletin demokratik tepkilerini anlamayanlara bu millet sandıkta bir kez daha ders tekrarı yapacaktır."

"Bunlar savaşın da hukukuna riayet etmiyorlar"

İsrail'in gökten son derece modern uçaklar ve silahlarla silahı olmayan Gazze'deki masum insanların üzerine ölüm yağdırdığını belirten Bozdağ, ölüm yağdıran bombaların atılması da suyun kesilerek ölüme terk etmenin de zalimlik ve katillik olduğunu aktardı.

Gazze'de yüzlerce masumun öldüğünü ama batının buna sessiz kaldığına dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti:

"ABD, Gazze'deki insanların daha çok öldürülmesi için ne lazımsa her şeyi eksiksiz tam gönderiyor. İki tane uçak gemisi. Onun dışında bir sürü 'Ne istiyorsanız hepsini vermeye hazırız?' diyor. Şimdi İngiltere de benzerini yapıyor, Almanya'da yapıyor, başkaları da yapıyor. Ama hiçbiri dönüp de Gazze'de öldürülenlere bakmıyor. İsrail'deki vefat edenler için öldürülen diyorlar. Onları öldüren biri var, onu göstermek için. Ama Gazze'deki vefat edenler için ölüler diyorlar. Peki, soruyorum buradan, İsrail'deki öldürülenleri, öldüren birileri var da Gazze'dekileri öldüren birileri yok mu? Neden ölüler diyorsunuz? Onları kim öldürdü? İsrail zulmünü gizlemek için sadece medya manipülasyonlarıyla bir kavramsal manipülasyonlarla da milletin zihnini bulandırıyor, dünyayı aldatıyor, dünyayı kandırıyor. Oradaki zulmü gizlemek için yapıyorlar. Büyük bir medya silahı da kullandınız. Yalanla, dolanla olmayanları var, olanları yok göstermeye çalışıyorlar. Bütün dünyanın da bunu görmesi lazım.

Ama öte yandan Avrupa'nın çifte standardını, uluslararası örgütlerin çifte standardını da hepimizin görmesi lazım. Onların gözünde böyle gözüküyor ki Gazze'dekiler insan değil. Gazze'dekiler insan olmadığı için insan hakları diye bir hakkı da yoktur. En kutsal hak yaşama hakkıdır. Her şeyin bir hukuku var. Savaşın da hukuku var. Ama maalesef bunlar savaşın da hukukuna riayet etmiyorlar. Ama Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Hakları örgütleri ve pek çok uluslararası örgüt gördük ki hepsi sus pus. O zaman Birleşmiş Milletler'in meşruiyeti nerede kaldı? Sizin insan hakları dediğiniz haklar kimler için? Bak bunlar insan hakları dediği şeyler, Türkiye'de PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü ve diğer terör örgütleri için. Masumlar için insan hakları istemiyorlar. Terör örgütleri için istiyorlar. Sebebi de nedir? Türkiye'ye ve diğer Müslüman ülkelerin halklarına ve devletlerine zarar verdikleri için onları yıprattıkları için onların enerjilerini harcattıkları için onlara hem destek veriyorlar hem de onlar adına insan hakları diyor. Ama Gazze'deki çocukların hakkı yok mu?"

"Öldürülen hukuktur"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dün olduğu gibi bugünde hakkın ve haklının hür sedası olduğunu ifade eden Bozdağ, "Hür sedası olmaya devam edecektir. Dün de biz haykırdık, bugün de haykırıyoruz. Dün de biz destek olduk, bugün de oluyoruz. Türkiye'nin desteği insani yardımlar içindir ve insani yardım konusunda koridor açmak, onları susuz, gıdasız, ilaçsız ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak ve böyle bırakmamak için de büyük bir gayretin içerisinde. Ama burada da çok ciddi bir engellemeyle maalesef karşı karşıya. Gazze'de ölen, öldürülen sadece çocuklar değil, öldürülen insanlıktır. Öldürülen hukuktur. Öldürülen Birleşmiş Milletler'dir. Öldürülen vicdanlardır. Öldürülen adalettir, merhamettir. Bütün dünya insanların yücelttiği bu değerlerin öldürülmesine maalesef seyirci kalıyor. Onun için Batı'nın bu çifte yüzünü hep beraber görmemiz lazım. Allah muhafaza Türkiye'nin başına bir iş gelse bunların ne yapacağı Gazzelilerin başına gelen bu katliamda yaptıklarından bellidir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de de en doğru tavrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin ortaya koyduğunu dile getiren Bozdağ, siyasilerin bir kısmının açıklamalarına baktıklarında Türkiye'de İsrail'in bu zulmünü alkışlayan insanların olduklarını, zalimi alkışlamanın Türk milletinin hiçbir ferdine yakışmadığını kaydetti.

Bozdağ, İsrail'in haksız, hukuksuz, keyfi saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Emin Önen, Abdurrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, Hikmet Başak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu da birer konuşma yaptı.