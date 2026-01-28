Haberler

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın acı günü

Güncelleme:
Bekir Bozdağ'ın kayınvalidesi Yeter Dinç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın kayınvalidesi Yeter Dinç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Dinç'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yeter Dinç vefat etti. 84 yaşındaki Dinç'in naaşı, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dolak köyüne

getirildi. Dinç'in cenazesi, köyde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Dinç'in ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan'ın yanı sıra il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bekir Bozdağ, cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti. - YOZGAT

