MHP'li Adan: Terör Türkiye'ye Bir Daha Gelemeyecek

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Bir daha yeryüzünde hiç kimse terörü Türkiye'ye getiremeyecektir. Allah, Genel Başkanımız ile Cumhurbaşkanımızın birlikteliğini daim kılsın. Onların beraberliği, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme beraberliğidir." dedi.

Adan, bir davet salonunda düzenlenen MHP Kütahya Olağan İl Kongresi'nde, Türk milliyetçiliğinin en büyük zaferinin Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu söyledi.

Türk milliyetçisi olarak, tarihi bir sorumluluk taşıdıklarını belirten Adan, "Bu coğrafyada devletimize yönelik, milletimizin birliğine yönelik çok ciddi olayların olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz 2016 Türk siyasi hayatının en alçak girişimidir." diye konuştu.

Adan, "Önce Türkiye" diyen siyaset anlayışıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülük yaparak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte kurumlarla savaşmadan bir hukuki düzenlemenin önünü açtığını anlattı.

"Ankara'da, İstanbul'da her hafta 2 askerimizin cenazelerine katılırdık, içimiz yanarak. Yaşı 20, 25, 30. Bazen hanımlarının hamile olduğunu, bazen küçük çocukların annelerinin, anneannelerinin kucağında şehitlerimizi taşıdığımıza hep birlikte şahit olduk." diyen Adan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kanını 50 yıldır sömüren, dışarıdan bazı güçlerin realize ettiği ve özbeöz bu memleketin çocuklarını, Türk askerine, Türkiye'nin birliğine, Türkiye'nin merhametine karşı kurşun sıkılmasına öncülük yapan terörün bitmesi gerekiyordu. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, MHP Genel Başkanı Bahçeli Bey, her riski göze alarak terörün durması konusunda, kardeşliğin ortaya tekrar çıkması noktasında bir irade kurdu. Bildiğiniz gibi bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey, bunu devlet politikasına dönüştürdü ve 2 senedir bir tek askerimiz şehit değil. Bir daha yeryüzünde hiç kimse terörü Türkiye'ye getiremeyecektir. Allah, Genel Başkanımız ile Cumhurbaşkanımızın birlikteliğini daim kılsın. Onların beraberliği, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme beraberliğidir."

Adan, Türkiye'de teröre harcanan para miktarının 2 trilyon 300 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, "Birçok şehit verdiğimiz, her an bazı sıkıntıların olduğu, Fransızın, Almanın, Amerika'nın silah verdiği terörü bitiriyoruz ve dün bize saldıran örgütlere silah veren Suriye, bugün bizimle beraber hareket ediyor. Bugün Irak'ta, Suriye'de her tarafta, Türkiye'ye yönelik bütün terör örgütlerinin nefesinin kesildiği günleri yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bütün Türkiye şu anda 'Terörsüz Türkiye'nin yanındadır. Bunu artık kimse geriye götüremez." diyen Adan, Türkiye'nin içerideki problemleri çözüp birlik ve beraberliği sağladıktan sonra altından kalkamayacağı hiçbir şey olmadığını söyledi.

"MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var"

Adan, ekonomik bazı sıkıntıların olduğunu ancak Türkiye'nin gücünün bu problemi çözmeye yeteceğini anlattı.

Türk milletinin merhameti, medeniyeti temsil ettiğini aktaran Adan, "Gittiğimiz her yere adaleti götürdük. Bugün Gazze'de çocuklar öldürülürken, hastaneler bombalanırken, sessiz kalan kalkınmış bütün ülkeler, tarihin en utanç dolu sayfasında yerlerini alacaklardır. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün herkesten daha fazla Gazze ile ilgili bir mücadele vermektedir." diye konuştu.

Adan, siyasette çok şeyin değiştiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke güçlü bir muhalefet güçlü bir muhalefet olsa, Türkiye'nin buna da ihtiyacı var. Önümüzdeki seçimlerde 'Önce Türkiye' demeyen kaybedecektir. MHP'nin bu seçimlerde çok oy alacağına inanıyorum ancak çalınmayan kapı, açılmaz. Parlamentonun en eski milletvekillerinden biriyim. Onurla mücadeleme devam ediyorum. İlk defa Türkiye, çok güçlü bir şekilde kapısını açtı bize. MHP'nin çalmadık kapı bırakmaması lazım. Çünkü bizim gücümüz, milletten başkası değil. Bizim milletten başka kimsemiz yok. Biz, Allah'a inanırız, milletimize inanarak yürürüz. Bu seçimlerde Cenab-ı Allah'tan da güç alarak, her evin kapısını çalarak, MHP'nin tarihte aldığı en yüksek oyu alarak, bu dönemi kapatmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada sözü geçen, büyük bir lider olduğunu belirten Adan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi, parlamentoda da MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ayrıca yapacağımız en önemli hadiselerden bir diğeri de verdiğimiz mücadelede, hırsızın, arsızın nefesinin kesileceği bir sistemi de inşa etmemiz lazım. Milletimizin alın terini, vergisini, çarçur edenlerden de hesap sorulacağından hiç endişe etmeyin. Önümüzdeki günler, Türkiye'nin daha güçlü olacağı yıllardır. Önümüzdeki seçimlerde vereceğimiz destek Türkiye'yi daha güçlü hale getirecektir."

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve İl Başkanı Mehmet Ali Türker de konuşma yaptı.

Kongrede İl Başkanı Mehmet Ali Türker, yeniden seçildi.

Kaynak: AA