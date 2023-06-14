TBMM Başkanlık Divanı seçimi yapıldı

Meclis Başkanvekilliğine CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi. TBMM Başkanvekilliklerini CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi. Gülizar Biçer Karaca, Güldal Mumcu ve Şafak Pavey'den sonra TBMM Başkanvekilliği'ne seçilen üçüncü kadın CHP milletvekili oldu. TBMM Başkanlık Divanı'nda katip üyeliğe seçilen isimler de açıklandı.