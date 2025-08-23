İbrahim Yurdunuseven'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Kesinlikle söylüyoruz ki hiçbir şehidimizin, gazi yakınımızın canını sıkacak, onların aleyhine olacak hiçbir şey yapmayacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı böyle" dedi.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yurdunuseven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Mecliste kurulan komisyonda 51 üye var. Sadece İYİ Parti üye vermedi. Komisyon tek tek MİT'ten, Dışişleri Bakanlığı'ndan sunumlar alıyor, şehit ve gazi yakınlarını dinliyor" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın talimatı; hiçbir şehit yakınımızın, gazimizin canını sıkacak bir şey yapmayacağız"

Şehit ve gazi yakınlarının hassasiyetlerinin her zaman ön planda tutulduğunu vurgulayan Yurdunuseven, "Kesinlikle söylüyoruz ki hiçbir şehit yakınımızın, gazimizin canını sıkacak, onların aleyhine olacak hiçbir şey yapmayacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı böyle. Şehit yakınlarımız her zaman başımızın tacı. Onların istemediği hiçbir şey olmayacak" diye konuştu.

Terörün Türkiye'ye bugüne kadar büyük bedeller ödettiğine dikkat çeken Yurdunuseven, "Şimdiye kadar teröre harcadığımız rakam 2 trilyon dolar. Çok ciddi bir rakam. Düşünün bu para Türkiye'nin refahına, kişi başına düşen gelire katkı olarak yansısaydı. Bunlardan artık kurtulmak istiyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar hep haklı çıkmıştır"

Bu sürecin zaman alacağını kaydeden Yurdunuseven, şunları söyledi:

"Tabii bu hemen bugün başlayıp yarın bitecek bir süreç değil. Kademe kademe gidilecek bir süreç. MİT'imiz, Dışişlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu süreç yakından takip ediliyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız doğru bir şey yapar, yanlış bir şey yapmaz. Bugüne kadar yaptığı bütün işlerde haklı çıkmıştır. Dolayısıyla burada da kendisine güveniyoruz. İnşallah bu terörü tamamen bitireceğiz, yok edeceğiz ve artık kendi işimize bakacağız."

"Hepimiz bir, beraber ve kardeş olarak yaşamayı sürdüreceğiz"

Türkiye'nin birliği ve kardeşliğine dikkat çeken Yurdunuseven, "Doğusundaki vatandaşımız da, batısındaki vatandaşımız da Alevisi'yle, Sünni'siyle, Roman'ıyla, Çerkez'iyle hepimiz bu ülkenin vatandaşları olarak bir, beraber ve kardeş olarak yaşamayı sürdüreceğiz. Bu biraz sabır isteyen bir süreç ama yanlış bir şey olmayacak ve bu terörden tamamen kurtulacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR