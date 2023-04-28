TBMM Başkanı Şentop: TÜRKPA, Önemli Çalışmalara İmza Atmaktadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, TÜRKPA'nın uluslararası saygınlık ve tanınırlık kazanmış bir kuruluş olarak önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TÜRKPA'ya gözlemci üye olma başvurusunun kabul edildiğini açıkladı.

'TÜRKPA, ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATMAKTADIR'

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Tören Salonu'nda TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu toplantısının ardından, kapanış konuşmasını yaptı. Şentop, TÜRKPA 12'nci Genel Kurul toplantısını başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bağımsız Türk devletlerinin meclis başkanlarını ve parlamenterlerini aynı masanın etrafında toplayan TÜRKPA, bu yıl 15'inci kuruluş yıl dönümünü idrak eden, uluslararası saygınlık ve tanınırlık kazanmış bir kuruluş olarak önemli çalışmalara imza atmaktadır" dedi.

Şentop, daha sonra beraberindeki heyetler ile birlikte hatıra ve aile fotoğrafı çektirdi.

Besti KARALAR- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,