TBMM Başkanı Şentop: TÜRKPA, Önemli Çalışmalara İmza Atmaktadır
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, TÜRKPA'nın uluslararası saygınlık ve tanınırlık kazanmış bir kuruluş olarak önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TÜRKPA'ya gözlemci üye olma başvurusunun kabul edildiğini açıkladı.
'TÜRKPA, ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATMAKTADIR'
TBMM Başkanı Şentop, TBMM Tören Salonu'nda TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu toplantısının ardından, kapanış konuşmasını yaptı. Şentop, TÜRKPA 12'nci Genel Kurul toplantısını başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bağımsız Türk devletlerinin meclis başkanlarını ve parlamenterlerini aynı masanın etrafında toplayan TÜRKPA, bu yıl 15'inci kuruluş yıl dönümünü idrak eden, uluslararası saygınlık ve tanınırlık kazanmış bir kuruluş olarak önemli çalışmalara imza atmaktadır" dedi.Aynı medeniyetin mensuplarını Ankara'da, TBMM'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Şentop, "Toplantımıza üyelerimiz dışında gözlemci ülke Parlamento Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Uluslararası Türk Kuruluşları dahil 12 ayrı uluslararası örgüt temsilcisi katıldı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Parlamentoları olarak çıktığımız bu kutlu yolda bugün Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dijital platformda Özbekistan Parlamento Başkanları ve Temsilcileriyle bir araya geldik" şeklinde konuştu.' ACILARINI VE KEDERİNİ YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ'Şentop, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlere dikkat çekerek, "Türk Dünyası olarak, Şubat ayında yaşanan büyük felaketin gölgesinde, yaşamını ve yakınlarını kaybeden insanların acı ve kederini tüm ağırlığıyla yüreğimizde taşıyoruz. Kardeş Türk devletleri, deprem felaketinde ilk yardım elini uzatan ülkeler olarak güçlü dayanışmalarıyla gerçek dostluğun kara günde ispatlanacağını açık bir şekilde ortaya koydular. Kendilerine bir kez daha Türk milleti adına teşekkür ederim. Genel Kurulumuzda, bağımsız Türk devletlerinin meclisler arası ilişkilerine yön vermek ve TÜRKPA çalışmalarını ilerletmek üzere çeşitli değerlendirmelerde bulunduk ve kararlar aldık. Bu genel kurulumuzda özel olarak, 'Daha Adil Bir Dünya İçin Parlamenter Diplomasi: Enerji, Göç, Gıda' başlığını ele alarak, gerek dünyamızın karşı karşıya olduğu riskler, gerekse bağımsız Türk devletlerinin bölgesel ve küresel barış ve istikrara yaptığı katkıları değerlendirdik" ifadelerinde bulundu. 'TÜRKPA GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR' Bağımsız Türk devletleri arasında, meclisler arası ilişkilerin ve parlamenter diplomasi alanındaki çalışmaların önemine atıfla faaliyetlerini kararlılıkla sürdürme noktasındaki mutabakatı dile getirdiklerini aktaran Şentop, "Ortak geleceğimize yürürken öz kardeşler olarak güçlü bir dayanışma ve iş birliği ile yolumuza devam etme kararlılığımızı bugün bir kez daha teyit ettik. 15 yıl önce Türkçe Konuşan Ülkeler Parlamentolar Asamblesi olarak bir araya gelen Türk Dünyası Milletvekilleri çok önemli bir adım atmışlardır. Geçtiğimiz süreç içinde birçok ilke imza atan TÜRKPA gelişmeye devam etmektedir" dedi.'KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'TÜRKPA'nın uluslararası alanda görünürlüğünü ve etkinliğini artıracak kararlar alındığını belirten Meclis Başkanı Şentop, "Bu amaçla Azerbaycan'ın öncülüğünde başlatılan Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler ağının TÜRKPA'ya gözlemci olmasını; aynı şekilde TÜRKPA'nın da Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağına Gözlemci olarak başvuru yapması kararlarını aldık. Günün en önemli gelişmelerinden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gözlemci Üye olmak için yaptığı başvurusunu Asamble Konseyinde karara bağladık. Bu sevindirici haberi sizlerle paylaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisini kutluyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.
Şentop, daha sonra beraberindeki heyetler ile birlikte hatıra ve aile fotoğrafı çektirdi.
Besti KARALAR- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,