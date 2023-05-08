TBMM Başkanı Şentop'tan Balkanlar ve Avrupa konulu konferansta açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Balkanlar ve Avrupa: Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe Uluslararası Konferansı'nda konuştu. Şentop, Türkiye'nin bölgedeki istikrarı koruma konusundaki önemine vurgu yaparak, dış müdahale kokan analizlerin ve Türk milletine dikte etme girişimlerinin nafile çabalardan ibaret olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Unutmasınlar ki, dışarıdan yapılan bu tür manipülasyonlar, dış müdahale kokan analizler ve Türk milletine bir şeylerin dikte etme girişimleri nafile çabalardır. Aziz milletimiz, uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmayı her zaman reddetmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Balkanlar ve Avrupa: Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe Uluslararası Konferansı'na katıldı. Konferansı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve Kuzey Makedonya Eski Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov da takip etti. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir konuşma yaptı.

"BÖLGENİN İSTİKRARININ KORUNMASININ TÜRKİYE İÇİN ÖNEM ARZ ETTİĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ"

"TÜRK MİLLETİNE BİR ŞEYLERİ DİKTE ETME GİRİŞİMLERİ NAFİLE ÇABALARDIR"