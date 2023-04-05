Kürsüden kurşun fırlatan Akşener'e, AK Parti'den sert tepki: Meclis'te kurşun sergisi tehdittir

İYİ Parti lideri Akşener, meclisteki grup toplantısında parti binasının kurşunlanmasına yönelik hararetli bir şekilde konuşurken önündeki kurşunları fırlatmasıyla gündeme oturdu. Akşener'in bu hareketine AK Parti'den tepki gecikmedi. Kürsüden kurşun göstermenin tehdit olduğunu söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akşener'in konuşması son yıllardaki en niteliksiz konuşma. Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı dil yakışıksızdır. Kendi ittifakını yönetemeyen kimseye ders veremez" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunlar hakkında hararetli açıklamalar yaptı. Açıklamalarının bir bölümünde önünde duran kurşunları fırlatan Akşener'in bu konuşması gündeme oturdu.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Akşener'in söz konusu konuşmasına değindi.

"SON YILLARDAKİ EN YAKIŞIKSIZ KONUŞMA"

Kürsüden kurşun göstermenin tehdit olduğunu söyleyen Çelik'in açıklamaları şöyle: İYİ Parti'nin grup toplantısında Sayın Akşener'in kullandığı üslup, bunu üzülerek söylüyorum son yıllardaki en yakışıksız ifadeleri olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener'i tebrik etmiş, bu yakışıksızlığa çifte destek olmuştur. Argo tabirlerle bağırıp, çağırarak, saldırgan üslup haline, son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olmak zorunda kaldık.

"MECLİS'TE KURŞUNLARIN DİZİLDİĞİ BİR TABLO"

Meclis kürsüsüne kurşunların dizildiği bir tablo. Cumhurbaşkanımız dünyada Türkiye'nin şan ve şerefini en yüksekte tuttu. Argo tabirlerle bir hezeyan şeklinde bağırıp çağırarak, son yıllarda gördüğümüz en niteliksiz ve yakışıksız konuşmaya şahit olduk.

"KURŞUN SERGİSİ YAPARAK BU TEHDİDİ SÜRDÜRÜYORLAR"

Bugün yaptıkları konuşmada herhangi bir kadın ya da erkek siyasetçinin ağzına almaması gereken sözlerle Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeler kullanıyor. Seçim kampanyaları seccadeye ayakkabı ile basarak başladı. Şimdi de Meclis çatısı altında kurşun sergisi yaparak bu tehdidi sürdürüyorlar.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında şunları söylemişti: "Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Söyleyin Ömer Halisdemir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Bunca hainliğin üzerinden geldikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak. O zaman bugün burada sizlerden bir söz istiyorum, bu sözü törenize atanıza uyarak verin, bu sözü aklınızı ve kalbinizi duyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü? Çöken karanlığı çökertmek için 40'tan 40 bin olacaksınız söz mü? Bu millet 15 Mayıs sabahı kendine düşen gömleği yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahı hep birlikte hürriyet diye bağıracak."