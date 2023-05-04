TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) Ankara'da yapılan genel kurulunda Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile görüştü. Şentop, görüşmeye ilişkin, "Bölgenin sorunlarını, bölge ülkeleri kendi aralarında, samimi bir diyalog zemininde çözmelidir. İyi niyetle hareket ederek çözmelidir. Bu yapılmadığı takdirde, o zaman başka ülkelerin kendi menfaatleri, çıkarlarına göre bölgeyi dizayn etme yolları açılmış oluyor. Ben, olumlu ve iyi bir görüşme geçtiğini ifade edebilirim" dedi. Şentop toplantıda Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yaşanan gerginlikle ilgili, "Görüşlerin, tezlerin, fikirlerin sözlü olarak ifade edildiği bir ortamda bu tür gösterilere, şovlara gerek yok. Bunlara da müsaade etmemek lazım" diye konuştu.

KEİPA'nın 61'inci genel kurulu, bugün Ankara'daki bir otelde yapıldı. Genel kurulun açılışına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan da katıldı. Şentop, burada Simonyan ile ikili bir görüşme yaptı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Simonyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"BÖLGENİN SORUNLARINI, BÖLGE ÜLKELERİ KENDİ ARALARINDA, SAMİMİ BİR DİYALOG ZEMİNİNDE ÇÖZMELİDİR"

"Bu toplantıya iştirak edenlerden birisi de KEİPA üyesi olan Ermenistan'ın Parlamento Başkanı. Kendisinin talebi üzerine ikili görüşme gerçekleştirdik. Heyetiyle beraber ayrıca bir görüşme gerçekleştirdik. Takip ediyorsunuz, Türkiye ve Ermenistan arasında bir normalleşme süreci var. Özel temsilciler var, görüşüyorlar. İlgili kurumlarımız temas halinde, görüşüyorlar. Azerbaycan ve Ermenistan arasında da barış görüşmeleri yapılıyor. Çeşitli seviyelerde bu görüşmeler yapılıyor.

Bu kadar zor bir dönemden geçtiğimiz, bu ağır şartlar altında yaşadığımız bir süreçte Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış çok önemli, kıymetli hale gelmiştir. Nihayetinde Azerbaycan'ın da işgal altında olan topraklarını yaklaşık 30 yıl sonra işgalden kurtarması, böyle bir barış sürecinin önünü açmıştır. Bölgenin sorunlarını, bölge ülkeleri kendi aralarında, samimi bir diyalog zemininde çözmelidir. İyi niyetle hareket ederek çözmelidir. Bu yapılmadığı takdirde, o zaman başka ülkelerin kendi menfaatleri, çıkarlarına göre bölgeyi dizayn etme yolları açılmış oluyor. Ben, olumlu ve iyi bir görüşme geçtiğini ifade edebilirim. Kendilerinin iyi niyetle bu normalleşme süreci için çalıştıklarını, hükümet ve parlamento düzeyinde bu normalleşme sürecini geliştirmek ve bölgede kalıcı bir barışı sağlamak konusunda samimiyetle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi."

"KENDİSİ, BU KONUNUN HÜKÜMETİN TUTUMUYLA, POLİTİKASIYLA İLGİLİ OLMADIĞINI, BUNA TEPKİ GÖSTERDİKLERİNİ İFADE ETTİ"

Şentop, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan Nemesis Anıtı ile ilgili ise "Kendisi, bu konunun hükümetin tutumuyla, politikasıyla ilgili olmadığını, buna tepki gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca zor bir süreç; Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirebilmek kolay bir süreç değil. Buna karşı çıkan başka ülkeler ve yine Ermenistan içerisinden farklı unsurlar var, olabilir. Bunların Nemesis Anıtı sürecini tahrik ettiğini söylediler. Ama ilişkileri geliştirme ve normalleştirme yönünde bir gayretle, samimiyetle çalışacaklarını ifade etti" diye konuştu.

"GÖRÜŞLERİN, TEZLERİN, FİKİRLERİN SÖZLÜ OLARAK İFADE EDİLDİĞİ BİR ORTAMDA BU TÜR GÖSTERİLERE, ŞOVLARA GEREK YOK"

Şentop, genel kurulda Rusya Delegasyonu Başkanvekili Olga Tımofeva konuştuğu sırada Ukrayna heyetinin bayrak açmasına ve yaşanan gerilime ilişkin de şöyle konuştu:

"Rus heyetinin başkanı hanımefendi konuşmaya başlayınca, Ukrayna heyetinden kişiler pankart açmaya, bayrak açmaya ve yüksek sesle konuşmaya, slogan atmaya başladı. Ben, buna müdahale ettim. Arkadaşlarımızın da müdahalesiyle bunu yatıştırdık. Fakat şunu ifade etmek isterim; böyle bir toplantı, parlamenterlerin katıldığı toplantı. Burada herkes görüşlerini, fikirlerini açıkça ifade ediyor. Buradaki Parlamenter Asamble'nin çalışmaları ve varoluş amacı doğrultusundaki konuları asgari müşterekler üzerinden dile getirmek gerekir. Bunu da içeride, tartışma sırasında söyledim. Ama bu olmasa bile her ülke kendi tezini, başka ülkeye dair eleştirisini burada açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla görüşlerin, tezlerin, fikirlerin sözlü olarak ifade edildiği bir ortamda bu tür gösterilere, şovlara gerek yok. Bunlara da müsaade etmemek lazım. Bunları kendilerine açık bir şekilde de ifade ettim. Ama daha sonra da ben ayrıldıktan sonra da bu tür bazı eylemlerin, provokasyonların devam ettiğini duydum. Az önce bazı heyet üyeleriyle de görüştüm. Bunları yanlış buluyorum."