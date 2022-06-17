TBMM Başkanı Şentop, 'Esenler Karne Şenliği'ne katıldı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için yapacağımız daha çok şey var. Onlara güzel bir gelecek sunmak için hepinize büyük sorumluluklar düşüyor." dedi.

Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Esenler Karne Şenliği"ne TBMM Başkanı Şentop ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra öğrenciler, veliler ve bazı davetliler katıldı.

Burada konuşan TBMM Başkanı Şentop, çocukluğun hayatın en güzel dönemi olduğunu ve özlemle anıldığını söyledi. Çocukluğun bilgi ve anılar biriktirilen bir dönem olduğunu aktaran Şentop, "Sadece matematik, Türkçe, fen bilgisi öğrenmiyoruz. Çocukluğumuzda toplumsal değerleri ve ahlaki değerleri de öğreniyoruz. İyi ve ahlaklı insanlar olmayı, yardımsever, merhametli olmayı da öğreniyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için yapacağımız daha çok şey var. Onlara güzel bir gelecek sunmak için hepinize büyük sorumluluklar düşüyor." diye konuştu.

Tatilin sadece, dinlenmek ve eğlenmek olmadığını belirten Şentop, "Yeni şeyler öğrenmek, yeni beceriler kazanmak için de büyük bir fırsat. Meraklı olduğumuz konularda araştırmalar yapmanızı, yabancı dilinizi geliştirmek için filmler izlemenizi, müzik dinlemenizi, sanatla ilgilenmenizi de tavsiye ediyorum." dedi.

"Çocuklar, daha mutlu bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar"

Şentop, çocuklara bilgisayar ve telefon kullanırken hayattan kopmamaları uyarısında bulundu. Esenler Belediyesinin "Şehir ve Çocuk" isimli YouTube kanalında zengin içerikler olduğuna işaret eden Şentop, "Sizler anne babalarınızın göz bebekleri olduğunuz kadar aziz milletimizin de değerli varlıklarısınız. Sizler sevgiyi, barışı, iyiliği, yardımlaşmayı, vicdanı, merhameti ifade ediyorsunuz. Sizler, bu güzelliklerinizle büyüdüğünüzde yarınlarımız çok daha güzel olacak. Esenler'de, İstanbul'da, Anadolu'da, vatan sathında, Türk dünyasında, İslam dünyasında, bütün dünyada çocuklar, daha mutlu, huzurlu bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar." şeklinde konuştu.

Büyüklerin erişemedikleri hedeflere çocukların ulaşacağını ifade eden Şentop, şunları söyledi:

"Önünüzde sizi bekleyen umutlar hayaller, hedefler var. İçinizden, mutlaka hepiniz anne baba olacaksınız, ebeveyn olacaksınız, öğretmenler, meclis başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları çıkacak. O zaman kararlarınızı kendiniz vereceksiniz, yolunuzu kendiniz çizeceksiniz. Yüreğinizdeki samimi, saf duyguları hayat boyu korumanızı diliyorum. Sevgili çocuklarımız sağlıkla sıhhatle büyüsünler. Şeref ve haysiyetlerini muhafaza ederek ahlaklı, adaletli, dürüst, vicdanlı kişiler olarak hayata değer katsınlar. Allah herkese yüreğinden geçen, hayırlı temennileri nasip etsin."

TBMM Başkanı Şentop, çocukların iyi bir insan olarak yetişmesinde en büyük hak sahibinin öğretmenler olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini anlatan Şentop, "Çocuklarınıza rehberlik eden, onların örnek aldığı kişiler sizlersiniz. Sabır isteyen, fedakarlık gerektiren zor bir görev yapıyorsunuz. Bir çocuğu hayata hazırlamak dünyanın en zor işlerinden birisidir. Böylesine ulvi bir sorumluluğu üstlenmeleri sebebiyle tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da çocukların karne sevincine ortak olmak ve sevinçlerini paylaşmak amacıyla şenlik düzenlediklerini anlattı.

İstanbul'un en genç nüfusa sahip ilçelerinden birinin Esenler olduğuna işaret eden Göksu, "Genç bir nüfusumuz var. Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin her biri, bu ülkenin, bu milletin geleceğinde çok önemli etkilere sahip olacak. İstedik ki, sadece okullarda, sadece okulların dört duvarı arasında değil, sokakta, evde, her hanede çocuklarımızla buluşacağımız imkanları ve ortamları hazırlayalım." dedi.

Çocuklar için "Şehir ve Çocuk" isimli dijital kanal açtıklarına dikkati çeken Göksu, şunları kaydetti:

"Bugün çocuklarımız, 'Hangi oyunu nerede izleyelim, hangi çizgi filmin nerede izleyelim ya da başka bir şeyler de izleyelim?' dediklerinde kendi şehirlerinin ekranlarında bunlarla buluşma imkanına sahip olacaklar. Genç bir nüfusa hitap eden bu şehrin, genç bir nüfusa ev sahipliği yapan bu şehrin her bir çocuğuna hizmet etmek, her bir gencine hizmet etmek bizim en anlamlı görevimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur. Bu açıdan istiyoruz ki okullarımızda yaptıklarımızla sokaklarda yaptıklarımızla parklarımızla bahçelerimizle gençlik merkezlerimizle ve çocuk sokaklarımızla beraber şehrin bütün unsurlarında şehrin bereketini, huzurunu birlikte yaşayalım."

Konuşmaların ardından törene katılan bazı çocuklar, yaptıkları tabloları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye etti. Programda Şentop, belediye tarafından açılan "Şehir ve Çocuk" kanalının ilk konuğu oldu ve Mihrimah Duru isimli çocuğun sorularını yanıtladı. Programın sonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.