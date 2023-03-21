TBMM Başkanı Şentop: 'Bilinmeyen dil' değil, 'Türkçe olmayan kelime' yazılıyor

'KONU KILIÇDAROĞLU'NUN İFADE ETTİĞİ GİBİ KÜRTÇE DEĞİL, TÜM DİLLERDİR'

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu tutanaklarında Kürtçe konuşmaların 'bilinmeyen bir dil' diye yazılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından yanıt verdi. Turan paylaşımında, "Tüm diller azizdir. Meclis'te Kürtçe konuşulduğunda 'bilinmeyen dil deniyormuş' Ne demek bu? Resmi dili mi değiştireceksiniz? Konu Kürtçe değil, bkz İngilizce ifademiz tutanağa nasıl geçmiş HDP'nin bile terk ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iftirasına bakalım 5+2 ne diyecek. Resmi dil dışında, Mecliste konuşulan tüm diller doğal olarak tutanağa, 'Bu bölümde hatip Türkçe olmayan kelimeler kullandı' şeklinde yazılır. Yani konu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi Kürtçe değil tüm dillerdir. Cumhurbaşkanı adayı olan birinin bu yaklaşımı gaf değil net iftiradır. Yazık!" ifadelerini kullandı.

ANKARA,

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