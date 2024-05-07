TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı vesilesiyle Meksika'nın başkenti Meksiko City'de bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Büyükelçimiz İlhan Kemal Tuğ ve misyonumuzda görev yapan personelimize başarılar diliyorum" dedi.

Kurtulmuş, ayrıca Meksika'daki Atatürk anıtına da çelenk bıraktı. - MEXİCO CİTY