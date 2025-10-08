TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tokat'ta Üniversite Açılışında Buluşacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla öğrencilerle buluşacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek ve yerel yöneticilerle bir araya gelecek.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, 9-10 Ekim'de gerçekleştireceği Tokat programı kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yeni rektörlük binasının açılışını yapacak, üniversitenin 2025-2026 Akademik Yılı açılışında öğrencilerle bir araya gelecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, kentin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.