TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tokat'ta Üniversite Açılışında Buluşacak
TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, 9-10 Ekim'de gerçekleştireceği Tokat programı kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yeni rektörlük binasının açılışını yapacak, üniversitenin 2025-2026 Akademik Yılı açılışında öğrencilerle bir araya gelecek.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, kentin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.