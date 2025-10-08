TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tokat'ta Üniversite Açılışında Buluşacak

Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılışı için Tokat'a gidiyor. Program çerçevesinde yeni rektörlük binasının açılışı yapılacak ve yerel yöneticilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla öğrencilerle buluşacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek ve yerel yöneticilerle bir araya gelecek.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, 9-10 Ekim'de gerçekleştireceği Tokat programı kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yeni rektörlük binasının açılışını yapacak, üniversitenin 2025-2026 Akademik Yılı açılışında öğrencilerle bir araya gelecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, kentin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.

Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
