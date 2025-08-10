TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Halil Şıvgın için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için sosyal medyada taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, 'Kendisine Cenabıallah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Sağlık Bakanı ve Milletvekili Halil Şıvgın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Cenabıallah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

