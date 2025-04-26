İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya gitti. Kurtulmuş'u havalimanında Türkiye'nin Roma Büyükelçisi ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a geldi.

Kurtulmuş'u, Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay ile diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı'na geçti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.