TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da İkbal'in Kabrini Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Pakistan'da İslam düşünürü ve Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in kabrini ve Badşahi Camisi'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Lahor kentinde Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ve Eyalet Meclisi Başkanı Malik Muhammed Ahmed Khan ile Pakistan'ın fikir babası olarak kabul edilen İslam düşünürü ve milli şair Muhammed İkbal'in kabrini ziyaret etti. Muhammed İkbal'in kabrine çelenk bırakan TBMM Başkanı Kurtulmuş, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

Kurtulmuş, Badşahi Camisi'ni gezdi

İkbal'in kabrinin bulunduğu Badşahi Camisi'ni de gezen Kurtulmuş, cami hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyaretinin ardından imzaladığı anı defterine, "Pakistan'ın en büyük düşünürlerinden, şairlerinden ve münevverlerinden biri olan Allame Muhammed İkbal'in sözleri ve fikirleri, sadece Hint Yarımadasındaki Müslümanları bağımsızlık mücadelesine teşvik etmekle kalmamış, aynı zamanda onur, adalet ve gelişme çağrısıyla İslam Alemine yol gösterici olmuştur. Türkiye olarak Allame İkbal'in kalbimizde çok özel bir yeri vardır. Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletinin yanında durmuş, Müslümanların desteğini ve dayanışmasını harekete geçirmiştir. Çabaları, milletlerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağında müstesna bir yere sahiptir. İkbal'in Mevlana sevgisi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile entelektüel akrabalığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e desteği de milletimiz için büyük bir kıymettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk milleti adına, hayatı ve eserleri sadece Pakistan için değil, tüm İslam Ümmeti için bir rehber olan bu büyük şahsiyete en derin saygılarımı sunuyorum" yazdı.

Ziyarette, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Azerbaycan milletvekilleri de yer aldı. - LAHOR