TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"na katılmak için gittiği Pakistan'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Büyükelçi İrfan Neziroğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaret anısına büyükelçilik binasının bahçesine fidan dikti.