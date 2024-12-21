Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
Fransız gazeteci, merak edilen soruyu Bakan Fidan'a açıkça sordu
Palandöken'de çığ faciası! 16 yaşındaki milli judocu hayatını kaybetti
Palandöken'de çığ faciası! Ağır yaralanan milli sporcu kurtarılamadı
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Özlem Gürses için tutuklanma talebi
Gözaltındaki Özlem Gürses'i şimdilik ifadesi de kurtaramadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kuzey Makedonya'da Resmi Törenle Karşılandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kuzey Makedonya'da Resmi Törenle Karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya mevkidaşı Afrim Gaşi tarafından resmi bir törenle karşılandı. Üsküp'te gerçekleşen törende iki ülkenin milli marşları çalındı ve baş başa görüşmeler yapıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclisinde mevkidaşı Afrim Gaşi tarafından resmi törenle karşılandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi tarafından resmi törenle karşılandı. Kuzey Makedonya Meclisindeki karşılama töreninde Kurtulmuş ve Gaşi'nin yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören kıtasını selamlayan Kurtulmuş daha sonra mevkidaşı Gaşi ile heyetlerini birbirlerine takdim etti. Kurtulmuş ve Gaşi daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Törende AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy yer aldı. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu
img

Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
img

Bunu yaparsa bir rekoru daha tarihe gömecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı
Suudiler, kanlı saldırıdan önce Almanya'yı defalarca uyarmış
Saldırganın ülkesi, Almanya'yı defalarca uyarmış
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar

Son Dakika Haberleri

22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 22-23 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Aralık Ödemiş, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 22-23 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 22-23 Aralık Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzman öğretmenlik süresi kaç yıl, 7 yıla düştü mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.