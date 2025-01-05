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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a yeni görevinde başarılar diledi. Vali Aktaş, Kurtulmuş'un ziyareti hakkında memnuniyetini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şeref defterini imzalayarak 10 Temmuz 2024'de Kocaeli'ye atanan Vali İlhami Aktaş'a yeni görev yerinde başarılar diledi. Kentteki çalışmalar hakkında Kurtulmuş'a bilgi veren Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Bosna Hersek Kocaeli Fahri Konsolosu Hasan Topaloğlu da eşlik etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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