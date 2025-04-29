TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'daki Maarif Okulu'nu Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te bulunan Maarif Okulu'nu ziyaret ederek eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Türkiye-Kırgızistan dostluğuna vurgu yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Maarif Okulu'nu ziyaret etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bişkek'te bulunan Maarif Okulu'nu ziyaret ederek yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldığını belirtti.
Numan Kurtulmuş, "Nitelikli eğitim vermenin yanında Türkiye-Kırgızistan dostluğunu pekiştiren, halklar arasında kardeşlik köprülerini güçlendiren Maarif Okulumuzun öğrencilerine ve öğretmenlerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Adem Balta - Politika