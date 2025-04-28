TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Caparov ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a, kendisine ve heyetine gösterdiği hüsnükabul için teşekkür etti. Kurtulmuş, "Ziyaretimizin, Türkiye-Kırgızistan arasındaki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin her alanda güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadesine yer verdi.