TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan'da Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kazakistan'da Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Kazakistan'ın temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Kazakistan'ın başkenti Astana'da Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Mustafa Kapucu'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan çalışanlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - ASTANA