TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İzleme Komisyonu’nun yapısının ne olacağı partilerle yapacağımız müzakere sonucunda ortaya çıkacaktır."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İzleme Komisyonu’nun yapısının ne olacağı partilerle yapacağımız müzakere sonucunda ortaya çıkacaktır.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İzleme Komisyonu'nun yapısının ne olacağı partilerle yapacağımız müzakere sonucunda ortaya çıkacaktır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı