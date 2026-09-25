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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İzleme Komisyonu’nun yapısının ne olacağı partilerle yapacağımız müzakere sonucunda ortaya çıkacaktır."

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İzleme Komisyonu’nun yapısının ne olacağı partilerle yapacağımız müzakere sonucunda ortaya çıkacaktır.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İzleme Komisyonu'nun yapısının ne olacağı partilerle yapacağımız müzakere sonucunda ortaya çıkacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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