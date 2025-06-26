TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyetini Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini makamında kabul etti. Heyette TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Bu, Mithat Sancar'ın İmralı heyeti olarak gerçekleştirdiği ilk temas oldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini makamında kabul etti. DEM Parti İmralı heyeti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar'dan oluşuyor. Mithat Sancar'ın İmralı heyeti olarak ilk teması olacak. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika