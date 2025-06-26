TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini makamında kabul etti. DEM Parti İmralı heyeti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar'dan oluşuyor. Mithat Sancar'ın İmralı heyeti olarak ilk teması olacak. - ANKARA