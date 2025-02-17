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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Kabrini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Kabrini Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunduğu Japonya'nın Tokyo şehrinde Abdürreşid İbrahim Efendi'nin kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin İslam dünyasındaki önemli rolünü vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Tokyo'daki kabrini ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da temaslarını sürdürüyor. Bugünkü temasları kapsamında Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Akasaka Sarayı'nda bir araya gelen Kurtulmuş daha sonra Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Tokyo'daki kabrini ziyaret etti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dünyasının unutulmaz şahsiyetlerinden, Osmanlı'nın izini Japonya'da yaşatan büyük dava adamı Abdürreşid İbrahim Efendi'yi Tokyo'daki kabri başında dualarla yad ettik" dedi. Abdürreşid İbrahim Efendi'nin, ömrünü, inancı uğruna kıtaları aşarak, Uzak Doğu coğrafyasındaki Müslümanların dayanışmasına ve Japonya'da İslam'ın tanıtılmasını sağlamaya adamış yalnızca bir alim değil, aynı zamanda bir medeniyet neferi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Japonya'nın en köklü kuruluşlarından biri olan Sasakawa Vakfı'nda "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" başlıklı bir konferansa katılacak. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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