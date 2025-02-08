TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Anayasa ve Demokrasi Üzerine Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Similasyonu 2025 programına katıldı. Etkinlikte konuşan Kurtulmuş," "Türkiye demokrasisinin güçlendirilebilmesi için, toplumsal mutabakatı sağlamış yeni bir anayasa, kuvvetli bir iç tüzük, demokratik yarışı arttıracak siyasi partiler yasası elimizdeki argümanlardır" dedi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Similasyonu 2025 programı, TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 10 ilden 50 farklı liseden öğrencinin yer aldığı programda konuşan Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinde de kökü dışarıda olan Türkiye'yi imha ve işgal etme planının bir aparatı olarak kullanılan hain FETÖ'cülerin darbe teşebbüsü sırasında da TBMM açık tutularak bombalar altında millet adına varlığını korumuş, ikinci kez gazi unvanını almıştır" dedi.

"TBMM açık tutularak bombalar altında millet adına varlığını korumuş, ikinci kez gazi unvanını almıştır"

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bildiğiniz gibi dünyada kurucu meclisler vardır. Devlet kuran meclis çok nadirdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, en zor şartlarda Türkiye'nin milli kurtuluş mücadelesini veren bir karargahtır. Onun için diyoruz ki meclisimiz Gazi Meclis'tir. Gazilik şerefini sadece 1. mecliste ülkenin kurtuluşu sırasında ortaya koymamış aynı şekilde 15 Temmuz gecesinde de kökü dışarıda olan Türkiye'yi imha ve işgal etme planının bir aparatı olarak kullanılan hain FETÖ'cülerin darbe teşebbüsü sırasında da TBMM açık tutularak bombalar altında millet adına varlığını korumuş, ikinci kez gazi unvanını almıştır. Dünyada böyle başka bir meclis yok. Bu çerçevede şunu açıkça ifade etmek isterim. Türkiye'de yıllar içerisinde karanlık odaklar, Türkiye'de sivil demokrasiyi, milli iradeyi bir şekilde baskı altına almak için sürekli olarak TBMM'yi itibarsızlaştırmak, milletvekillerini itibarsızlaştırmak için her türlü zehirlerini ortaya dökerler. Türkiye'de şartlar ne olursa olsun en zor zamanlarda bile demokrasiyi savunan milli iradedir. TBMM, demokrasinin beşiğidir. Sağlam ve güçlü bir demokrasiye sahip olmak Türkiye'nin en güçlü avantajlarından biridir. Bu coğrafyada her bakımdan ayakları yere sağlam basan bir Türkiye olmak zorundayız" dedi.

"Toplumsal mutabakatı sağlamış yeni bir anayasa"

Sözlerine devem eden Kurtulmuş, "Toplumsal sözleşmenin ilk maddesi adalettir. Bana sorsanız bir maddelik bir anayasa yapılacak olsa şunu derdim; Devlet, adaleti sağlamakla yükümlüdür. Sağlam bir demokrasi için mutabakat önemlidir. Toplumun büyük çoğunluğunun bir araya gelerek bir fikir etrafında birleşmesi ve ortak bir karar almayı becerebilmesidir. Mutabakat aynı zamanda çelişkilerin ortadan kalkmasını sağlayan da önemli bir anahtardır. İşlerimizi istişare ile yapacağız. İstişare ile aldığımız kararı da sonuna kadar tatbik ederek sonuçların iyi olması için Allah'a tevekkül edeceğiz. Siyaset, kurumlarıyla, kurallarıyla karar alma becerilerinde yetenekli bir yapının ortaya konulabilmesidir. Farklı kesimlerin örgütlenebilme becerisidir. Siyaseti de milletin hayrına gerçekleştirebilmeleridir. Milletin ümmetin hayrına olan meseleleri en güzel şekilde idare ederek milletin hayrına sonuç alabilme sanatıdır. Türkiye demokrasisinin güçlendirilebilmesi için bugünün şartları ile söylüyorum. Türkiye'de yeni, çağdaş, katılımcı, demokratik, kapsayıcı, güçler ayrılığı prensibini esas alan ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde hazırlanmış, toplumsal mutabakatı sağlamış yeni bir anayasa. Mecliste demokratik bir işleyişi sağlayacak kuvvetli bir iç tüzük. Farklı seslerin de toplumda temsil edilmesini sağlayacak, demokratik yarışı arttıracak siyasi partiler yasası. Bütün bunlar siyaset mekanizmasının güçlenmesi için elimizdeki argümanlardır" diye konuştu. - İSTANBUL