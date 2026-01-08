TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uzun olmayan bir vadede güçlü bir metin kamuoyuyla paylaşılacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapora ilişkin, "Çok titiz bir şekilde ortaklaşılan noktaları çoğaltarak, ayrışmış gibi görülen noktalarda da eğer yapılabilirse bir mutabakat ortaya konularak, bir nihai raporu hazırlayacağız. Çok uzun olmayan bir vadede ümit ediyorum ki herkesin mutabık kalacağı, hiçbir muhalefet şerhinin altına konulmayacağı güçlü bir metin kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, fiziki olarak zor şartlar altında çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, soruları yanıtladı. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci ve komisyonun çalışmalarına ilişkin, "Gerçekten fevkalade üst düzey bir demokrasi örneği ortaya konuldu. Toplumun farklı kesimleri dinlendi. Herkes birbirinin sözünü büyük bir dikkatle, büyük bir nezaketle dinledi. Demokratik olgunluk içerisinde çoğulculuk anlayışıyla ve çok güçlü bir demokratik katılımla komisyon bugüne kadar çalışmalarını sürdürdü. Şimdi bundan sonra nihai safhaya girdik" dedi.

'YASAL DÜZENLEMELERLE İLGİLİ TEKLİFLER SUNULACAK'

Kurtulmuş, komisyona katılan siyasi partilerin kendi raporlarını hazırlayıp, başkanlığa sunduklarını hatırlatarak, "Böylece her parti bu konuyla ilgili kendi siyasal tutum belgesini kamuoyuna deklare etmiş oldu. Şimdi bundan sonra partilerimizin ortaklaştığı noktalar var, ayrıştıkları noktalar var. Bundan sonra çok titiz bir şekilde ortaklaşılan noktaları çoğaltarak, ayrışmış gibi görülen noktalarda da eğer yapılabilirse bir mutabakat ortaya konularak, bir nihai raporu hazırlayacağız. Çok uzun olmayan bir vadede ümit ediyorum ki herkesin mutabık kalacağı, hiçbir muhalefet şerhinin altına konulmayacağı güçlü bir metin kamuoyuyla paylaşılacak. Tabii ki bunlar bu komisyonun çalışmaları tavsiye niteliğinde olacağı için, burada özellikle örgütün silahlarını bırakmasının tespit edilmesinden sonra yapılacak olan yasal düzenlemelerle ilgili teklifler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak. Bundan sonrası meclisin genel kurulunun işidir. Partilerin çalışmalarıyla tespit edilen bu konularda, tavsiye edilen konulardaki yasal hazırlıkların yerine getirilmesidir" dedi.

'SURİYE'DEKİ GELİŞMELER TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİYOR'

Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Bizim için bu sürecin başlangıcındaki önemli noktalardan birisi İmralı'dan gelen çağrıydı. Hatırlayınız o çağrıda da esas mesele, artık örgütün silahlı mücadeleyi geride bıraktığı ve örgütün bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakmasının ortaya konulduğu bir iradeydi. Biz Türkiye olarak bunu esas alırız. Yani asıl olan PKK'nın bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakması ve bunun için de sürecin hızlandırılarak, zaman zaman da kolaylaştırılarak bu sürecin tamamlanması lazım. Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi yakinen ilgilendiriyor. Türkiye olarak devletin bütün ilgili kurum ve kuruluşları bu süreçle ilgili her türlü takibi yakinen yapıyorlar. Bizim amacımız bir an evvel şu anda Halep'te görülen bu tür çatışmaların bir an evvel sonlandırılması" ifadelerini kullandı.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ MECLİS OLARAK YAPTIK'

Kurtulmuş, Meclis'te yaşanan cinsel taciz olayına ilişkin soruşturmayla ilgili soru üzerine, "Konu bana aksettiği dakikadan itibaren hemen talimat verdik. Çok hızlı, çok etkin bir soruşturma süreci başlatıldı. ve bunların sonucunda bir taraftan idari soruşturmalarımızı açtık. 19 Kasım'da konu bize geldi. Biz 20 Kasım sabahı soruşturmalarımızı başlattık. ve bunun sonucu olarak 5 kişi adli makamlara sevk edildi. 4 tanesi mahkeme tarafından tutuklandı. 1'isi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra soruşturmayı derinleştirdik. Bu süreçte ihmali görülen bir yönetici, önce zaten ilk anda açığa alınmıştı. Daha sonra da ceza verilerek, idari görevinden uzaklaştırıldı. İlk andan itibaren mevzubahis olan bu şahısların hepsiyle ilgili önce açığa almak ve arkasından da yasal bildirim sürelerine uyarak 3 tanesini devlet memurluğundan attık. 1'isini ise ağır bir cezayla yine kurum dışına çıkarmış olduk. Dolayısıyla idari soruşturma yapılabilecek en süratli şekilde, en titiz şekilde, en etkin şekilde yerine getirildi. Zaten mahkemenin büyük oranda iddianamesi esasında, bizim yaptığımız idari soruşturmada ortaya çıkan suçlamalardır. Bu süreçte üzerimize düşeni meclis olarak yaptık. En ufak bir ihmal, en ufak bir kayırma, en ufak bir örtme yoktur. Böyle bir iddiayı ortaya koymak da en hafif tabiriyle gerçekten usulsüzlüktür, haddini bilmezliktir. Bundan sonra 16 Ocak'ta ilk mahkeme olacak. Meclisin hukuk bürosu da bu mahkemeyi sonuna kadar takip edecek" dedi. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, Anayasa meselesini komisyon çalışmaları çerçevesinin dışarıda tuttuklarını; ancak TBMM'nin önünde bir ödev olarak yeni bir anayasa durduğunu belirtti.

'MİLLETVEKİLLERİNİN KENDİ TERCİHİDİR'

Kurtulmuş, milletvekili transferleriyle ilgili soru üzerine, "Her dönem her zaman milletvekili transferleri oldu. Bu öncelikli olarak milletvekillerinin kendi kişisel tercihleridir. Dolayısıyla buna bizim söyleyecek bir durumumuz yok. Ancak bir takım yasal düzenlemeler yapılır, iç tüzük düzenlemeleri çerçevesinde bununla ilgili de belli bazı adımlar atılırsa o başka bir konu. Ama bugün itibarıyla baktığınızda herhangi bir milletvekilinin başka bir partiye geçmesi konusunda en ufak bir engel yoktur ve bu durum doğrudan doğruya milletvekillerinin kendi tercihidir" değerlendirmesinde bulundu.