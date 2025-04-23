TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren büyük bir coşkuyla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aslında bir tarafıyla egemenliği, bağımsızlığı, milli kimliğimizi, diğer tarafıyla da geleceğimizi hatırlatıyor. Siz çocuklarımıza verdiğimiz değeri göstermek bakımından bunu bir çocuk bayramı olarak kutluyoruz." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Salonu'nda, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Salona gelişinde çocuklarla tek tek selamlaşan Kurtulmuş, daha sonra TBMM Genel Kurulu'ndaki çocuk özel oturumunu yöneten ve koltuğunu devredeceği 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz'ı ve çocukları "Hoş geldiniz" diyerek selamladı.

Çocukları TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bugün 23 Nisan 2025, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu sene de büyük bir coşkuyla bir hafta sürecek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasını burada TBMM'de de kutluyoruz. Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerde Milli Eğitim Bakanlığımız da çok büyük destek veriyor. Türkiye'nin dört bir tarafındaki öğrencilerimizin hem yarışmalarla bu sürece katkıda bulunmasını hem de dün ve bugün gerçekleştirilen programlarda yer almasını temin ettiler. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığımıza da teşekkürlerimi ifade ediyorum."

Numan Kurtulmuş, TBMM çocuk özel oturumunun muhteşem bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren büyük bir coşkuyla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aslında bir tarafıyla egemenliği, bağımsızlığı, milli kimliğimizi, diğer tarafıyla da geleceğimizi hatırlatıyor. Siz çocuklarımıza verdiğimiz değeri göstermek bakımından bunu bir çocuk bayramı olarak kutluyoruz. Dünyada sanırım tek çocuk bayramı olan ülke de Türkiye'dir. Bu bayramın her sene burada sizlerin o güzel gülücüklerinizle, o neşeli halinizle, geleceğe umutla bakan pırıl pırıl ışıldayan gözlerinizle aslında TBMM'de bulunan biz büyüklerinize de siz, nezaket dersi veriyorsunuz, iyi niyetli olma dersini veriyorsunuz, geleceğe umutla bakma dersini veriyorsunuz. Sizlerin varlığınızdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

"Bu yolda en büyük destekçilerimiz, ailelerimiz ve öğretmenlerimizdir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından makamını 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a devretti.

Koramaz, yaptığı konuşmada, TBMM'nin en değerli makamında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, çocuklara verilen güzel bir hediye olduğunu vurgulayan Koramaz, "Bugün burada olmak, bizler için sadece bir koltuğa oturmak değil, sorumluluk almak; çalışmanın, üretmenin ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşımanın sözünü vermek demektir. Bizler çalışkan, dürüst ve vatanını seven bireyler olarak büyüyeceğiz. Bilimde, sanatta, sporda ve her alanda başarılar elde ederek Türkiye'mizi daha güçlü bir ülke yapacağız. Bu yolda en büyük destekçilerimiz, ailelerimiz ve öğretmenlerimizdir." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını minnet ve şükranla anan Koramaz, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a da kendilerini kabulü dolayısıyla teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş, Berra Koramaz, Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.