TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye için izleme komisyonu kurulacağını açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin izlenmesine yönelik TBMM'de izleme komisyonunu en kısa sürede kuracaklarını belirterek, "Bu konuyla ilgili partilerle müzakerelerimizi yapıyoruz. Meclis'te grubu olan bütün siyasi partilerle bu konudaki görüşlerini almak üzere müzakerelerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM'nin 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Geçen yıl komisyonda yaptığı sunumda özellikle Türkiye'nin ayaklarındaki terör prangalarından kurtulması için yapılacak çalışmalarla parlamenter diplomasi faaliyetleriyle ilgili konuların öne çıktığını hatırlatan Kurtulmuş, 5 Ağustos 2025'te Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına başladıklarını, 21 toplantı sonunda Komisyon'a katılan 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla Komisyon raporunun kabul edildiğini anlattı.

"Terörsüz Türkiye sadece bir siyasi slogan, bir temenni değil, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte güçlü bir ülke olarak yoluna devam edebilmesi için de önemli bir hedeftir" diyen Kurtulmuş, bu hedef çerçevesinde ciddi mesafeler alındığını vurguladı.

Uluslararası alanda çatışma çözümlerinde "Türkiye modeli" olarak anılacak bu modelin bütün çevrelerce takdirle izlendiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye'nin tesis edilmesiyle, eskilerin tabiriyle mütemmim cüzü olan, terörsüz bölgenin de inşa edilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

Suriye'de terör örgütü YPG/PYD'nin merkezi hükümete entegrasyon süreci ile Irak'ta terör örgütünün Sincar'daki uzantılarının kendini feshettiğini ilan ederek resmi kuvvetlerle entegre olmasını olumlu karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, süreç kapsamında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesinin Türkiye demokrasisi bakımından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bütün siyasi partilere, milletvekili arkadaşlarımıza bu süreçte vermiş oldukları destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. 7595 sayılı bu yasanın gerekleri bir bir uygulanmaya başlamıştır. Bunların başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında ilgili bakanlıkların ve üst kurum yöneticilerinin katıldığı bir kurul görevine başlamış ve çalışmalarını sürdürecektir. Şimdi biz de yine bu yasanın 7. maddesinin 5. fıkrası gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürecin izlenmesine ilişkin partilerin katılımıyla bir izleme komisyonunu en kısa süre içerisinde kuracağız. Bu konuyla ilgili partilerle müzakerelerimizi yapıyoruz. Meclis'te grubu olan bütün siyasi partilerle bu konudaki görüşlerini almak üzere müzakerelerimizi sürdüreceğiz.

Meclis'teki izleme komisyonunun üç temel görevi olacaktır. Bunlardan birisi kanunun tatbikini yakından takip etmek, ikincisi terör örgütünün silahsızlanma ve feshiyle ilgili bütün süreci izlemek, karar, dosya bazlı kararların da takip edilmesini hukuk ölçüsü içerisinde temin etmek ve eğer ihtiyaç duyulursa yeni birtakım yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için de çalışmalarını sürdürmek. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki kurul ile Meclis'teki izleme komisyonu ve diğer devlet kurumları yakın işbirliği içerisinde olacaktır."

İzleme komisyonunun önemine dikkati çeken Kurtulmuş, "Dünyadaki bütün çatışma çözümlerinde örgütlerle devlet arasındaki süreci takip eden ya başka bir devlet ya da başka uluslararası kuruluşlar vardır. Biz başından itibaren şunu söyledik: Burada 'Türkiye modeli' dediğimiz bu modelde böyle bir şey olmayacak. Bir üçüncü göze ihtiyaç yok. Üçüncü göz de birinci göz de TBMM olacak, TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ve milletin iradesi olacak. Dolayısıyla bu sürecin de çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmasını ümit ediyoruz. Süreç başarıyla ve hakikaten fevkalade üstün bir koordinasyonla rotasında devam ediyor. Ümit ederim ki artık Türkiye'nin başına bela olmuş, ayaklarına pranga olarak vurulmuş bu terörden Türkiye ilanihaye kurtulacaktır." diye konuştu.

Parlamenter diplomasi faaliyetleri

Parlamenter diplomasi faaliyetlerine ilişkin de bilgiler veren Kurtulmuş, TBMM'nin, dünya parlamentoları arasında parlamenter diplomasiyi en iyi kullanan parlamentoların başında geldiğini vurguladı.

Kurtulmuş, TBMM'nin, dostluk grupları ve uluslararası asamblelerdeki Türk grubuyla her platformda temsil edildiğini belirterek, "Türkiye her platformda sesini dile getirmekte her platformda güçlü bir şekilde yer almaktadır." dedi.

Türkiye'nin çok sayıda uluslararası zirveye ve toplantıya da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu yıl nisanda İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Parlamentolar Arası Birlik'in 152. Genel Kurulu 30 yıl aradan sonra TBMM'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Şimdiye kadarki bütün toplantılardan çok daha yüksek, rekor bir katılımla 157 ülkeden temsilci geldi, 80'e yakın meclis başkanı ve 2 bin 700'ün üzerinde parlamenter ve heyet üyesi bu toplantıda yerini aldı. Türkiye için, TBMM için iftiharla gerçekleştirdiğimiz önemli bir uluslararası organizasyondu. Yine bu yıl içerisinde 28 Haziran'da İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'ni gerçekleştirdik. İlki Washington'da, ikincisi Brüksel'de gerçekleştirilen bu toplantı da TBMM açısından fevkalade değerli, fevkalade önemli bir parlamenter diplomasi faaliyeti olarak yerini almış oldu."

(Sürecek)

Kaynak: AA