Kurtulmuş'tan CHP'ye: Kavganızı milli meseleye yansıtmayın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'ya düzenlediği resmi ziyaret sırasında uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurtulmuş, CHP hakkında verilen mutlak butlan kararı sonrası grup başkanı seçimiyle ilgili usul hatası olup olmadığına ilişkin soruya, "Önce şunu söyleyeyim. Bu yanlış bir algı ve algılamadır. Meclis Başkanlığının bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir. Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz" dedi.

Mutlak butlan kararının kendilerine ulaşması sonrası gereğini yaptıklarını ifade eden Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı bize ulaştığı anda biz gereğini yaptık ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldık. Hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'ndan gelen CHP Grubu'nun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettik. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir" dedi.

CHP tarafından gelen yazılarda çelişki olduğunu belirten Kurtulmuş, en kısa zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına bu durumla ilgili yazı göndereceklerini aktararak, "Grup Başkanlığından gelen yazı da işleme alınmıştır. Ancak iki taraf arasında çelişki sürmektedir, bu çelişkinin giderilmesiyle ilgili bir yazı tabii ki gönderilecektir" dedi.

Yarın yapılması beklenen CHP Grup Toplantısı hakkında gelen soruya Kurtulmuş, "Meclis'te 6 grup var, hiçbir siyasi partinin meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, 'hayır, öyle değil şöyle yap' diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür" cevabını verdi.

Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı çıkmasına rağmen grup toplantısını yapması halinde TBMM TV'nin toplantıyı yayınlayıp yayınlamayacağına ilişkin soruya Kurtulmuş, "Eğer grup toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa tabii ki TBMM TV her grubu yayınlar" diye yanıt verdi.

TBMM TV'nin toplantının usulüne uygun olup olmadığıyla ilgili denetimi yapacak olanın Meclis Başkanlığı olup olmadığına dair soruya Kurtulmuş, "Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yazı yazıldı" yanıtını verdi. Kurtulmuş, yazıya cevap gelmesi halinde değerlendirmeye alınacağını açıkladı.

CHP içindeki çekişmenin Terörsüz Türkiye sürecine olumsuz bir yansıması olabileceğine dair bir endişesi olup olmadığı sorusu üzerine Kurtulmuş, "Parti içerisindeki bu kavgayı, ayrışmayı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrının en önemli sorunu olan terörün sona erdirilmesi gibi çok önemli, milli bir meseleye yansıtmamalarını temenni ederim. Biz komisyon çalışmalarını yaptık ama Meclis Başkanı, Komisyon Başkanı olarak hassasiyetle şuna çok dikkat ettim. Tüm siyasi partilerin, komisyonda fikirlerini açıkça beyan etmesine olağanüstü gayret sarf ettik, çok büyük bir emek verdik. Çok da kolay olmadı. Ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek lazım. Partilerin oluşturduğu geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusuna ilişkin bir soruya ise Kurtulmuş, şöyle cevap verdi:

"Anayasa meselesini Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olarak görüyorum. Bu Meclisin önceki meclislere göre anayasa yapabilme imkanı bakımından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir partinin tek başına anayasa yapma gücü yok. Bu müzakereye açık bir siyasi konum demektir. Nihayetinde herkesin bir ideal anayasa fikri vardır. Ama olabilecekler konusunda, komisyon çalışmasında da olduğu gibi bir uzlaşma zemini bence anayasa yapım sürecinde de ortaya çıkabilir. Yeter ki iyi niyetle, samimiyetle herkes fikrini masaya getirsin."

Seçime daha çok vakit olduğunu aktaran Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları için yeterli sürenin olduğunu belirtti.

"Yeni anayasayla alakalı mutabakat zemini oluşabileceğine dair bir sinyal alıyor musunuz" sorusuna Kurtulmuş, "Bu parlamento, anayasa yapma bakımından olumlu bir havaya sahipken ve açıkçası komisyon çalışmasında da çok önemli bir deneyimi ortaya koymuşken eğer yeni anayasa yapmazsa millet, uzun süre yeni anayasa lafına kulak vermez" şeklinde yanıt verdi.

"Bu söylediğimiz DEM Parti'nin olumlu adım atmış olmasıyla alakalı mı" sorusu üzerine ise Kurtulmuş, "Ben genel konuşuyorum, her partinin tabii ki kendi rezervleri var, her partinin kırmızı çizgileri var. Ama nihayetinde siyaset şöyle bir şey değil, 'benim zihnimde ideal bir dünya var, bunu gerçekleştireceğim.' Yapamazsınız, demokrasinin gücü tam da burada. Neyin yapılmasına ortam elverişliyse ve makul çoğunluk neye onay veriyorsa o olur. Ben anayasa çerçevesinin de bu makul çoğunluğun onayı ve siyasetin müsaade ettiği alanlardaki müzakerelerle sonuç alınabileceğini düşünüyorum" dedi. - HELSİNKİ

