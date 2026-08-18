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TBMM Başkanı'ndan Meriç'e geçmiş olsun

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Şiddetin meşru olamayacağını belirten Kurtulmuş, sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek; saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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