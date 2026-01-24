TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Balıkesir'deki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.