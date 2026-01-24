Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Balıkesir'deki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı ve etkilenen vatandaşlar için dua etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings'ten Türkiye kararı
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Trump'tan dikkat çeken adım! O ülkenin vatandaşları sınırdışı edilecek
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings'ten Türkiye kararı
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

Sahilde şınav çekerken gördü, ardına bakmadan koşarak kaçtı
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti

Trump'ı küplere bindirecek karar! Avrupa ülkesi daveti resmen reddetti