TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

