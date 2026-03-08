Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'li Aksal'ın babası için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın vefat eden babası Mustafa Aksal için başsağlığı diledi ve dualarının kendisiyle olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'ın kıymetli babası Mustafa Aksal'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

