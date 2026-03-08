TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'li Aksal'ın babası için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın vefat eden babasına Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'ın kıymetli babası Mustafa Aksal'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.