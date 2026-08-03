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Daha fazla dayanamayıp tribünü ateşe verdiler

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Daha fazla dayanamayıp tribünü ateşe verdiler
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Hajduk Split taraftarları, bilet fiyatlarını protesto etmek için deplasman tribününü ateşe verdi.

Hırvatistan'da oynanan karşılaşma öncesinde Hajduk Split taraftarlarının protestosu gündeme damga vurdu.

TRİBÜNÜ ATEŞE VERDİLER 

İddiaya göre deplasman tribünü için belirlenen bilet fiyatlarına tepki gösteren taraftarlar, tribünde yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle statta kısa süreli panik yaşanırken, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

BİLET FİYATLARINI PROTESTO ETTİLER

Taraftarların, yüksek bilet fiyatlarını protesto etmek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği belirtilirken, tribünde çıkan yangın güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, yaşananlar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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