TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Mesajı

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12'nci toplantısında düşünce kuruluşlarının temsilcilerini dinledi. Toplantının açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Komisyon toplantısına ilişkin verileri paylaştı. Kurtulmuş, "Bugüne kadar 80 arkadaşımızı burada dinledik. Bazı toplum kuruluşları bir kişiyle, bazıları birden fazla kişiyle temsil edilecek. Yaklaşık 50 saati aşkın bir çalışmayı ortaya koyduk. 11 toplantıda fevkalade verimli çalışmalar yapıldı, müzakereler yapıldı. Yaklaşık 830 sayfa da tutanak tutulmuş oldu. Şimdi artık yavaş yavaş bu dinlemelerin sonuna doğru geliyoruz. Muhtemelen ekim ayı içerisinde sizlerden gelen tekliflerle gündemimizde olan diğer sivil toplum kuruluşlarının da dinlenmesi sonrası artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na yapacağımız teklifleri hazırlamaya başlayacağız. Gerek yasal düzenlemeler olsun, gerek oluşturacağımız Komisyon çalışma raporu olsun, bunlarla ilgili çalışma döneminin içerisine gireceğiz. Bizim açımızdan planladığımız gibi, hatta planladığımızdan daha disiplinli ve verimli geçen bir süreç oldu. Burada herkes kendi fikirlerini dile getirdi. Kimsenin fikirlerine müdahale etmedik, konuştuklarına müdahale etmedik. Ortak olarak söylenen hususlardan birisi eğer bu Komisyon çalışmalarını başarıyla tamamlarsa gerçekten tarihi bir fonksiyonu icra etmiş olacak ve Türkiye siyaseti bakımından, Türkiye demokrasisi bakımından da çok önemli bir eşik aşılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşülen Gazze konusunda gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, "Son iki gündür New York'ta Birleşmiş Milletler'de tarihi oturumlara şahit oldum. İlk sefer Birleşmiş Milletler'de bu kadar büyük katılımlı Gazze oturumunun gerçekleşmiş olması ve 10 ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıma kararı almış olması her türlü takdirin üstündedir. Bu toplantıların Filistin davası bakımından her kararda önemli bir geçiş dönemi olduğuna inanıyorum. İlk sefer bu kadar büyük bir kitle, herhalde bu salonda bulunanlara birkaç sene evvel deseydik ki Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada gibi ülkeler Filistin Devleti'ni tanıyacak deseydik, bunun neredeyse imkansıza yakın bir şey olduğunu hepimiz ifade ederdik. Ama uluslararası alanda bu ülkeler de başta olmak üzere insanlık cephesinin ortaya koyduğu fevkalade güçlü bir direniş ve İsrail'in siyonist rejiminin ortaya koyduğu suçların artık vicdanın sınırlarını zorlamış olması, insanlığın sınırlarını zorlamış olması, dünyanın birçok yerinde Filistin'e, Filistin davasına olan sempatikliği arttırmış ve siyonist rejime karşı nefreti çoğaltmıştır. Batı ülkelerinin başkentlerinde bile siyonist rejime karşı nefretin tarihi olarak en yüksek noktada olduğunu söylemek abartı olmayacaktır" diye konuştu.

Tarihe not düşüldüğünü belirten Kurtulmuş, "Türk milletinin bütün olarak Filistin davasına vermiş olduğu destek bir kere daha teyit edilmiş ve bu destekte her türlü siyasi manipülasyonun üstünde vicdani ve insani gerekçelerle ortaya kurulmuştur. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın hem iki oturumda ortaya koyduğu bu tavrı önemli bulduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi bir kere daha ifade etmek isterim. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi de yaklaşık 700 günü aşkın devam eden İsrail'in soykırımları karşısında her zaman tavrını ortaya koydu. Sağ olsunlar bütün parti gruplarımız istisnasız bu konudaki milletimizin ortak duruşunu sergiledi. Beş tane önemli karar Meclis Genel Kurulumuzda oy birliğiyle kabul edilerek zaten milletimizin Filistin davasına verdiği desteği ve İsrail'in bu saldırganlığına karşı tavrını uluslararası kamuoyuna ilan etmiş oldu. Ümit ederiz ki bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncelikle acil bir ateşkesin sağlanması, barışın tesis edilmesi ve maalesef açlıktan her gün ölümlerin arttığı Gazze Şeridi'nde artık insani yardımların süratle ulaştırılmasına vesile olsun. Filistin Devleti'nin sadece kağıt üstünde tanınan bir devlet değil, hakikatte var olan, sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü sağlanmış, sınırları belli, egemenliği hiçbir şekilde tartışma konusu olmayan bir Filistin Devleti'nin kuruluşuna vesile olsun diye temenni ediyorum" dedi. - ANKARA