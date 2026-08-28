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Kurtulmuş'tan kazalarda yaşamını yitirenlere başsağlığı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bingöl ve İstanbul'daki trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bingöl ve İstanbul'daki trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Bingöl'ün Genç ilçesinde ve İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazalarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA
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