TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağına yönelik terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı ve bu eylemin provokasyon olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk milletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi Türk bayrağına yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.

Kurtulmuş, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihi fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır. Unutulmamalıdır ki milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma iradesine, gücüne ve kararlılığına sahiptir."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
