TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Öğretmenevi'nde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN KİMLİKLERİ ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIK ASLA MEVZU BAHİS OLAMAZ"

Türkiye'de ret, inkar ve asimilasyon döneminin geride kaldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Türkiye'de önemli bir toplumsal kesimi oluşturan Kürt kardeşlerimizin kimlikleri üzerindeki baskılar artık asla mevzu bahis olamaz. Herkes kendi kültürünü geliştirmek, kendi kimliğini olduğu gibi kabul etmek durumundadır. Bizler de farklı kimlikleri kabul etmek durumundayız ama şunun da altını çizmek isterim ki farklı kimlikleri kabul etmek, farklı kimlikler üzerinden toplumu ayrıştırmak, bölüştürmek, ötekileştirmek değildir.

"HERKESİN ANA DİLİ ANA SÜTÜ KADAR HELALDİR"

Geçen hafta Diyarbakır'daki üniversitede konuşmamı bitirirken Kürtçe bir beyitle bitirdim. 'Bir olalım, beraber olalım, el ele, gönül gönüle, barış olsun, kardeşlik olsun' manasına gelen sözlerdi. Bunu Meclis Başkanı olarak söylemenin önemli bir kapıyı açtığını düşünüyorum ama hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili ana sütü kadar helaldir. Benim annem Türk. Öyle olduğu için Türkçe biliyorum. Bir başkasının annesi başka etnik bir kökendense o da annesinin diliyle dilediği gibi konuşsun. Çünkü bu bizim kültürümüzün, inancımızın bir gereğidir."

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Ana dilleri bir ayrışma, kültürel farklılık ortaya koyma, ötekileştirme için değil, ilahi rahmetin bir görüntüsü olarak kabul ettiklerini belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kimsenin bunun üzerinden bir ayrıştırma yapmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.