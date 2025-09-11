TBMM Başkanı Kurtulmuş: Siyonizm'e Karşı Birlik Olmalıyız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Siyonizm'in yayılmacı anlayışına ve siyasetine karşı bölge halkları olarak birlikte olduğumuzu ifade etmek ve ortaya koymak mecburiyetindeyiz" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sekizinci toplantısında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarına işaret ederek, "İsrail aynı gün içerisinde üç egemen ülkeye saldırarak Katar'a, Tunus'a ve Yemen'e saldırarak aslında bölgedeki saldırgan tutumlarıyla ilgili yeni bir dizi ortaya çıktı. Genel olarak bu saldırının gerçekleşmesi hem Sumud İnsani Yardım Filosu'nun hedef alınarak Tunus'ta saldırının artık gerçekleştirilmesi hem de esası itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan ve bölgedeki en önemli üslerinden biri olan Katar'da bu saldırının gösterisinin ortaya konmuş olması gerçekten her birimizi alarma geçiren fevkalade önemli bir işaret fişeğidir. Bu saldırıyla açıkçası İsrail, 'Ben istediğim ülkede istediğim insanı öldürebilirim' mesajını çok net bir şekilde vermiştir. Hiçbir ülkenin egemenlik hakkını tanımadığını bir kez daha çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi üsse sahip olursa olsun, bölge halklarını, bölge ülkelerini korumayacağını ya da koruyamayacağını ortaya koymuştur. Böylece, bölge halklarının neredeyse tamamına karşı bir düşmanlık ilişkisi içerisinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Biz, bölerek, parçalayarak; terör örgütleri ve vekalet örgütleri vasıtasıyla Orta Doğu halklarının içine nifak sokarak ülkeleri, bölgeleri karıştırarak yoluna devam eden bu anlayışa karşı; Siyonizm'in yayılmacı anlayışına ve siyasetine karşı bölge halkları olarak birlikte olduğumuzu ifade etmek ve ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Tam da bu komisyonun varlık sebebi, bu gerekçelerden kaynaklanmıştır. Adından da anlaşılabileceği gibi, milli dayanışmayı ortaya koymak; aramızda Türk'üyle, Kürt'üyle, farklı etnik ve mezhebi farklılıklarıyla kardeşliği ortaya koymak ve ayrıca Türkiye'de demokrasinin standartlarını artırarak herkesin özgür ve güvenlik içerisinde yaşadığı bir ülkeyi kurmak ve buna destek olmak bu komisyonun başlıca hedefidir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda sadece Türkiye'de silahların sustuğu bir ortam değil, bütün bölgedeki silahların sustuğu, kardeşliğin hakim olduğu, insanların arasındaki etnik, mezhep ve siyasi farklılıkların çatışması değil, bir bütünleşme ve birleşme durumu haline dönüştürüldüğü bir Türkiye'yi ve bir inşa etmek istiyoruz." - ANKARA