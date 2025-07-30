TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Parlamentosu Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Parlamentosu Başkanı ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen Dünya Parlamento Başkanları Konferansı sırasında Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Asya ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirme amacı vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'deki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinde, Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile parlamentolar arası ilişkilerimizin güçlendirilmesine vesile olacak bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak 'Yeniden Asya Girişimimiz' çerçevesinde dış politikamızda Asya ülkeleriyle ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Singapur da bu çerçevede her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ettiğimiz ülkelerden biridir. Birçok alanda iş birliği yapabilme potansiyelimiz olan Singapur'la hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerin parlamentolar arasında da tahkim edilerek sürdürülmesi konusunda ortak kanaatte olduğumuzu görmekten fevkalade memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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